Parti içi kriz derinleşiyor! CHP’li vekiller çatıştı: A Haber’de çarpıcı analiz

"SADECE BİR SAYI OLARAK GÖRÜLDÜ"

Ayvalı, Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılım sürecine de değinerek, Dikbayır'ın Erdoğan karşıtlığı temelinde partiye dahil edildiğini söyledi. Ayvalı, "CHP, AK Parti'ye karşı olduğu için kendisini bir sayı olarak gördü. Ama bu, ilke ve program birliği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİLERDE BİLE BİRLİK YOK"

CHP'nin vatandaşlık ve halk tanımı gibi Türkiye'nin temel meselelerinde dahi ortak bir tutum sergileyemediğini söyleyen Ayvalı, bunun ciddi bir iç konsolidasyon sorunu olduğunu dile getirdi.

Ayvalı, "Yönetici kadro da bu çelişkiler karşısında net bir tanım koyamıyor. Sorunlar halının altına süpürülüyor" dedi.

"CHP, DEM KARŞISINDA İLKESİZ VE EDİLGEN"

Ayvalı, CHP'nin DEM Parti ile ilişkilerinde de ilkesiz bir tutum sergilediğini belirterek, bunun tamamen oy hesabına dayalı bir siyaset anlayışı olduğunu ifade etti. Ayvalı, "Ne tam reddediyorlar ne de açık bir mutabakat ortaya koyuyorlar. Bu da siyasette arızalar üretiyor" değerlendirmesinde bulundu.