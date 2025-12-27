27 Aralık 2025, Cumartesi
Parti içi kriz derinleşiyor! CHP’li vekiller çatıştı: A Haber'de çarpıcı analiz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.12.2025 03:26 Güncelleme: 27.12.2025 03:30
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir devam eden iç tartışmalar yeni bir krizle yeniden gündeme geldi. CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın Meclis’teki DEM Parti milletvekillerini hedef alan sözleri, parti içinde çelişkili açıklamaları beraberinde getirdi. CHP’li vekillerin birbirini “esas almayın” ifadeleriyle yalanlaması kamuoyunda tepki çekerken, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, CHP’nin siyasi çizgisini sert sözlerle eleştirdi.

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın DEM Parti milletvekillerine yönelik sözleri parti içinde yeni bir krize yol açtı. CHP'li vekillerin birbirini yalanlayan açıklamaları dikkat çekerken, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı yaşananları "kakofoni ve istikamet bozukluğu" olarak değerlendirdi.

"MECLİSTE TERÖRİST VAR" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı bir programda DEM Parti milletvekillerini hedef alarak, "Meclis'te yeteri kadar terörist var zaten" diye konuştu. Kendisine yöneltilen "DEM Parti milletvekillerini mi kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Tabii ki diyorum" yanıtını verdi.

Bu sözler CHP içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



CHP'Lİ ALP'TEN "ESAS ALMAYIN" ÇIKIŞI

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Dikbayır'ın açıklamalarına tepki göstererek, Kürtlerin tarihsel varlığına ve ortak yaşam vurgusuna dikkat çekti. Alp, kamuoyuna seslenerek, "Lütfen siyasal mutabakatı ve toplumsal uzlaşmayı bozmaya yönelik inkara dayalı ırkçı tahrikleri esas almayınız. Her zaman ve her yerde kardeşlik hukukunu esas alınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li bir milletvekilinin, yine kendi partisinden bir isme yönelik "esas almayın" çağrısı yapması dikkat çekti.



AYVALI: "CHP'DE KAKOFONİ VE İSTİKAMET BOZUKLUĞU VAR"

Stüdyoda değerlendirmelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, CHP'de yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Ayvalı, CHP'li vekillerin birbiriyle çelişen açıklamalarına dikkat çekerek,
"Bunu demokrasi olarak değil, kakofoni ve istikamet bozukluğu olarak okumak gerekir" dedi.

Ayvalı, CHP'nin "Terörsüz Türkiye" raporundan parti içindeki söylem karmaşasına kadar birçok konuda net bir perspektif ortaya koyamadığını vurguladı.

"CHP'NİN ORTAK BİR POLİTİKASI YOK"

CHP'nin geçmişte Altılı Masa sürecinde de benzer bir tablo sergilediğini ifade eden Ayvalı, "Altılı Masa'da herkes ayrı telden çalıyordu. Ortak bir politika, ortak bir vizyon yoktu. Erdoğan karşıtlığı dışında birleştirici bir unsur ortaya konulamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nda ise iç ve dış politikada sosyolojik bir birliktelik ve ortak vizyon bulunduğunu vurguladı.



"SADECE BİR SAYI OLARAK GÖRÜLDÜ"

Ayvalı, Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılım sürecine de değinerek, Dikbayır'ın Erdoğan karşıtlığı temelinde partiye dahil edildiğini söyledi. Ayvalı, "CHP, AK Parti'ye karşı olduğu için kendisini bir sayı olarak gördü. Ama bu, ilke ve program birliği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİLERDE BİLE BİRLİK YOK"

CHP'nin vatandaşlık ve halk tanımı gibi Türkiye'nin temel meselelerinde dahi ortak bir tutum sergileyemediğini söyleyen Ayvalı, bunun ciddi bir iç konsolidasyon sorunu olduğunu dile getirdi.

Ayvalı, "Yönetici kadro da bu çelişkiler karşısında net bir tanım koyamıyor. Sorunlar halının altına süpürülüyor" dedi.

"CHP, DEM KARŞISINDA İLKESİZ VE EDİLGEN"

Ayvalı, CHP'nin DEM Parti ile ilişkilerinde de ilkesiz bir tutum sergilediğini belirterek, bunun tamamen oy hesabına dayalı bir siyaset anlayışı olduğunu ifade etti. Ayvalı, "Ne tam reddediyorlar ne de açık bir mutabakat ortaya koyuyorlar. Bu da siyasette arızalar üretiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Parti içi kriz derinleşiyor! CHP'li vekiller çatıştı: A Haber'de çarpıcı analiz
