Kudüs 14 asırdır İslam şehri! Kudüs’ün kayıtlarını A Haber ekrana getirdi

Giriş: 18.09.2025 11:03
Soykırımcı Netanyahu’nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak “Kudüs şehri bizim” açıklaması yaptı ve 27 yıl önce Başkan Erdoğan’ın Siloam Yazıtı’nın kendilerine vermediğini itiraf etti. Siloam Yazıtı ile Kudüs’ün kendilerinin olduğunu kanıtlamaya çalışan Netayahu’ya Başkan Erdoğan dün 600 yıllık Osmanlı toprakları olduğunu sert şekilde hatırlattı. Peki Kudüs’ün tapusu kimin? Kudüs kimleri şehri? Gelişmeleri A Haber muhabir Murat Sekban’ın konuğu olan Tapu ve kadastro uzmanı Hakkı Şahin değerlendirdi.
