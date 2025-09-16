AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Netanyahu’ya tepki: Sözleri yok hükmünde | A Haber’de masaya yatırıldı

(Foto: ahaber.com.tr)

A Haber'de Cansın Helvacı'nın moderatörlüğünde ekrana gelen Memleket Meselesi programında gazeteci Zafer Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası gelişmelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİSİNİ DURDURABİLECEK TEK ÜLKENİN TÜRKİYE OLDUĞUNUN FARKINDA"

Şahin, "Netanyahu gerçek bir katil, gerçek bir insanlık düşmanı da olsa iyi bir siyasetçi. Neyin ne olduğunu biliyor. Bu coğrafyada kendisini durdurabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunun farkında ve sistemli bir biçimde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor." sözleriyle İsrail'in Türkiye'ye yönelik politik tavrına işaret etti.

"Türkiye ve Erdoğan kompleksinin ta 25-30 yıl öncesinden başladığını artık herkes görüyor" diyen Şahin, İsrail'in saldırgan tutumunun uzun yıllara dayanan bir stratejinin sonucu olduğunu vurguladı.

Ekonomik ve diplomatik yaptırımların önemine dikkat çeken Şahin, İspanya'nın İsrail ile 700 milyon euroluk savunma anlaşmasını iptal etmesini örnek göstererek "Askeri gücün yanı sıra ekonomik baskılar da İsrail'i durdurabilir" dedi.

Netanyahu'nun sözlerini de aktaran Şahin, "Ambargoyla ya da ekonomik baskıyla karşı karşıya kalırsak buna dayanmak için bağımsız bir silah endüstrisi kuracağız" ifadelerinin İsrail'in gözünü kararttığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)

Tarihsel örneklere de değinen Şahin, 1973-74 yıllarında uygulanan petrol ambargosunu hatırlatarak, "Dünyadaki petrol rezervlerinin %47-48'i, doğal gazın %37-39'u Arap ülkelerinin elinde. Kullanın artık bu kartı." sözleriyle İslam ülkelerine çağrı yaptı.

Doha sonrası uluslararası tepkilerin yetersiz kaldığını belirten Şahin, "Doha'daki kınamanın İsrail veya Amerika açısından bir anlam taşımadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda Gazze'deki insani krizin derinleştiği ve bölgesel istikrarın tehlikeye girdiği vurgulandı.

"GÖZÜNÜ KARARTMIŞ BİR KATİLLE İNSANLIK BİR SINAV VERİYOR"

Şahin son olarak, "Gözünü karartmış bir katille insanlık bir sınav veriyor. Bugünkü laboratuvar Gazze ama yarın başka bir coğrafya olmayacağının garantisi yok. Artık herkes bu gerçekle yüzleşmeli." diyerek uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulundu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Benjamin Netnayahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Kudüs üzerindeki hak iddiasını pekiştirmeyi amaçlayan Yahudi yerleşimcilerin öncülük ettiği bir projenin açılışına katıldı.

Etkinlik, Silvan adlı Filistin mahallesinin altındaki "Davud Şehri" arkeolojik parkında, yeni kazısı tamamlanan "Hacılar Yolu"nun açılışı için düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Törende konuşma yapan Rubio'nun ardından Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasını hedef aldı.

Bebek katili Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " diyerek tehdit etti.