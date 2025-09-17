17 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 16:14 Güncelleme: 17.09.2025 09:01
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyanu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı'nı almak için uğraştığını, ancak bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini söyledi. İşgal altındaki Kudüs'tan konuşan bebek katili, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netnayahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Kudüs üzerindeki hak iddiasını pekiştirmeyi amaçlayan Yahudi yerleşimcilerin öncülük ettiği bir projenin açılışına katıldı.

Etkinlik, Silvan adlı Filistin mahallesinin altındaki "Davud Şehri" arkeolojik parkında, yeni kazısı tamamlanan "Hacılar Yolu"nun açılışı için düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (REUTERS)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (REUTERS)

Törene, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de katıldı.

Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etti.

Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, talebinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen seçmen kitlesinin tepki göstereceği korkusuyla reddedildiğini savundu.

MESUT YILMAZ FİYAT VERECEKTİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇEKİNDİ

Netanyahu, 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyalogu da naklederken Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.

Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz'a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)

NETANYAHU'DAN TEHDİT: TEKRAR BÖLÜNMEYECEK

Bebek katili Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " diyerek tehdit etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)

BAŞKAN ERDOĞAN: NE TEHCİRİ, NE SOYKIRIMI NE BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasında şu sözleri sarf etmişti:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ KATİL NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETTİ!

"Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı. (AA)

KUDÜS'ÜN KALBİNE İŞGAL

Davud Şehri arkeolojik parkı, Yahudiler için Mescid-i Süleyman Tepesi (Tapınak Tepesi), Müslümanlar içinse Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif'in gölgesinde yer alıyor. Burası onlarca yıldır İsrail'in şiddet olaylarına sahne olmuş, terör devletinin işgali tırmandırdığı en hassas noktalardan biri.

UNESCO, Silvan'daki bu parkın inşasına karşı çıkmış, alanın İsrail'in tanınmış sınırları dışında kaldığını belirtmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör