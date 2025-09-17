Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyanu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı'nı almak için uğraştığını, ancak bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini söyledi. İşgal altındaki Kudüs'tan konuşan bebek katili, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.
İsrail Başbakanı Benjamin Netnayahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Kudüs üzerindeki hak iddiasını pekiştirmeyi amaçlayan Yahudi yerleşimcilerin öncülük ettiği bir projenin açılışına katıldı.
Etkinlik, Silvan adlı Filistin mahallesinin altındaki "Davud Şehri" arkeolojik parkında, yeni kazısı tamamlanan "Hacılar Yolu"nun açılışı için düzenlendi.
Törene, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de katıldı.
Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etti.
Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, talebinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen seçmen kitlesinin tepki göstereceği korkusuyla reddedildiğini savundu.
MESUT YILMAZ FİYAT VERECEKTİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇEKİNDİ
Netanyahu, 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyalogu da naklederken Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.
Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz'a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.
NETANYAHU'DAN TEHDİT: TEKRAR BÖLÜNMEYECEK
Bebek katili Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " diyerek tehdit etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: NE TEHCİRİ, NE SOYKIRIMI NE BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasında şu sözleri sarf etmişti:
"Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. "
KUDÜS'ÜN KALBİNE İŞGAL
Davud Şehri arkeolojik parkı, Yahudiler için Mescid-i Süleyman Tepesi (Tapınak Tepesi), Müslümanlar içinse Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif'in gölgesinde yer alıyor. Burası onlarca yıldır İsrail'in şiddet olaylarına sahne olmuş, terör devletinin işgali tırmandırdığı en hassas noktalardan biri.
UNESCO, Silvan'daki bu parkın inşasına karşı çıkmış, alanın İsrail'in tanınmış sınırları dışında kaldığını belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi
- 4A-4B-4C'liye maaşa ek 30.000 TL ilave ödeme: Ziraat Bankası, Akbank, Vakıf...
- Bu saatten sonra yemek yemek zehir saçıyor! Uzmanlar uyardı: Ömrü kısaltıyor
- iPhone kullanıcıları dikkat: Apple uyardı! Güncellemeyle birlikte ömrü kısaldı
- BESYO tercihleri ne zaman sona eriyor? 2025-2026 BESYO yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?
- 12 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji sağanak raporunu paylaştı: Kış resmen döndü
- Regaip Kandili ne zaman? 2025 Recep ayı hangi tarihte başlayacak?
- Fast food mu ev yemekleri mi? Karakteriniz sofranızda gizli! Yemek alışkanlıklarınız kişiliğini ele veriyor
- Bunu yapanın elektrik faturası yarı yarıya düşüyor: Kimsenin bilmediği o tasarruf sırrı
- Robert Redford kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? Hangi filmlerde yer aldı?
- Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…
- Metabolizmayı uçuran İsveç diyeti: 13 günde 20 kilo eriyip gidiyor! İşte 13 günlük diyet programı