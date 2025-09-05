CHP İstanbul İl Yönetimi neyle suçlanıyor? Selvi CHP kulislerini anlattı: Para karşılığında CHP İstanbul İl Kongresi’ni satın almışlar

A Haber - Ekran Görüntüsü

"SES KAYITLARINDA AÇIKÇA PARA VERİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Selvi, meslek hayatında ilk kez bu tür bir durum gördüğünü belirterek CHP'lilerin arasındaki ses kayıtları üzerinden diyolagları aktardı:

Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak: İki kişi 750. Bir kere çok. O zaman 3 kişi olsun

Çırak'ın karşısındaki şahıs: Onun sözünü veremem.

Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak: 2 kişi 750 bin lira. Böyle bir şeye giremeyiz. Düz 500 yüz ile mi girseniz. 150 bin liradan 3 kişi 300 bin lira. 500'e bağla o zaman.

Selvi: Bu sözler koyun pazarlığı değil, açıkça seçimlerde İstanbul'da Özgür Çelik'i Ankara'da ise Özgür Özel'i destekle. Sana kişi başına 150 bin liradan 250-350 bin liraya kadar ayrı ayrı para vereceğini söylüyor.