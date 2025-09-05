CHP İstanbul İl Yönetimi neyle suçlanıyor? Selvi CHP kulislerini anlattı: Para karşılığında CHP İstanbul İl Kongresi'ni satın almışlar
42. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden almasının ardından geçici süreliğine Gürsel Tekin ve beraberindeki 4 ismi göreve getirdi. CHP'de yaşanan İstanbul depremi parti içinde krize sürüklerken Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'li delegelerin şikayet başvurusuyla açılan dava sürecini, parti içerisinde 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nde para karşılığı satın alınan oyları A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında anlattı. Selvi CHP kulislerindeki son bilgileri, ses kayıtları ve itirafları tek tek aktararak yaşanan süreci aktardı.
Türkiye'nin gündemine oturan şaibeli kurultay süreci ve CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasının ardından yapılan oy pazarlığı merak edilirken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP kulislerindeki son bilgileri ve delegelerin davaya giden sürecini anlattı.
"CHP'DE TAM BİR KAOS HAVASI HAKİM"
Gazeteci Abdulkadir Selvi CHP'de tam bir kaos havası hakim olduğunu belirterek; "CHP İstanbul İl Kongresi iddialar nedeniyle mahkeme geçici bir süreliğine tedbir kararı aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi geçici bir süreliğine görevden alındı. Yerlerine çağrı heyeti olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. CHP'li Gürsel Tekin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep edeceği Özel'in ise Tekin'e randevu vermeyeceği belirtildi. Çağrı heyeti ve kayyumun hukuki statüsü farklıdır. Çağrı heyetinin yetkisi CHP İstanbul Teşkilatı'nı kongreye götürmektir. Mahkeme tarafından bazı ilçelerin CHP'nin devam eden kongreleri durduruldu.
"CHP'Lİ ERKAN, 10 KİŞİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU"
CHP İstanbul İl Kongresi soruşturması öncesi parti içerisinde birçok ismin konuya ilişkin başvuru yaptığı fakat Özgür Çelik'e yakın olan Gaziosmanpaşa İl Delegesi'nde görev alan Özlem Erkan'ın şikayet başvurusunun kabul edilmesinin ardından soruşturmanın başlatıldığını belirten Selvi; Özlem Erkan CHP'lidir ve 10 isim hakkında iddiada bulunarak şikayetçi olmuş. Bu isimler CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Çekmeköy CHP İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan, CHP Ümraniye Mahalle Temsilcisi Tülay Yavuz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir ve Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Aydın Karaaslan'dır. Şikayetçi olan, ses kayıtlarını sunan, şikayet edilen, rüşveti veren ve alanlar CHP'liler."
"SES KAYITLARINDA AÇIKÇA PARA VERİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR"
Selvi, meslek hayatında ilk kez bu tür bir durum gördüğünü belirterek CHP'lilerin arasındaki ses kayıtları üzerinden diyolagları aktardı:
Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak: İki kişi 750. Bir kere çok. O zaman 3 kişi olsun
Çırak'ın karşısındaki şahıs: Onun sözünü veremem.
Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak: 2 kişi 750 bin lira. Böyle bir şeye giremeyiz. Düz 500 yüz ile mi girseniz. 150 bin liradan 3 kişi 300 bin lira. 500'e bağla o zaman.
Selvi: Bu sözler koyun pazarlığı değil, açıkça seçimlerde İstanbul'da Özgür Çelik'i Ankara'da ise Özgür Özel'i destekle. Sana kişi başına 150 bin liradan 250-350 bin liraya kadar ayrı ayrı para vereceğini söylüyor.
"PARAYI ALAN VE PARAYI SAVCILIĞA GÖTÜRENDE CHP'Lİ"
Gazeteci Abdulkadir Selvi yukarıda yer alan diyalogda ses kaydını alan kişilerin CHP'nin İstanbul İl Seçimi'nde Beykoz'dan delege olan isimler tarafından aldığını belirterek "2 kişi İstanbul İl Seçimi'nde delege olan isimlerdir. Kayıt alan kişiler, bu ses kaydını İlçe Başkanı'na veriyor ve o da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na götürüyor. Kaftancıoğlu ise bu ses kaydını dinlemesinin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na götürüyor. Bu ses kaydını Kılıçdaroğlu'na götürenler CHP Beykoz Belediyesi'nden İstanbul Delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'dir. Veli Gümüş Kılıçdaroğlu'na 'Ben almadım ama Uğur Gökdemir, Fahrettin Çırak'a Beşiktaş Belediyesi'ne gitti ve orada poşet içerisinde 100 bin lira para verdi. Gümüş delillendirmek için Gökdemir'den 20 bin TL borç aldım' diyor.
4 kişinin parayı aldığını itiraf ettiğini vurgulayan Selvi, "Biri borç aldım diyor, diğeri ses kaydını inkar etmiyor diğeri ise aldığı parayı verende parayı savcılığa götürende CHP'li. Fahrettin Çırak seçimde parayı verdiği isimlerden Özgür Çelik ve Özgür Özel'e oy kullandığında o anını videoya çekeceksin ve ben gördükten sonra ona göre hareket edeceğim diyor." dedi.
"PENDİK DELEGELERİ ARASINDA SON DAKİKA OY DEĞİŞİMİ TARTIŞMASI ÇIKTI"
Abdulkadir Selvi, CHP'nin 38. Olağanüstü kurultay sürecinde ve İstanbul kurultayında CHP Pendik Delegesi Müslüm Aytaç'ın seçim sürecinde CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ile ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ı destekledikleri fakat Güneri'nin son dakika karar değiştirerek oyunu Özgür Özel ve Özgür Çelik'ten yana kullandığını belirtti. Selvi ayrıca CHP'nin kurultay günü taraflar arasında tartışma yaşandığını belirterek Müslüm Aytaç'ın anlattıklarını şu sözler ile aktardı:
CHP Pendik Delegesi Müslüm Aytaç: Pendik'te Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki adayı olan Cemal Canpolat'ı desteklemek için karar aldıklarını belirterek; "O dönem Özgür Çelik ve Cemal Canpolat aday olarak çıktı. Biz mücadele ettik Çelik'in adayını yendik. Niyazi Güneri'yi ve Cemal Canpolat'ı ilçe başkanı olarak seçtik. Fakat İstanbul İl Kongresi'ne gittiğimizde Niyazi Güneri'nin tavrı değişti. Güneri Özgür Çelik'i destekledi ve Güneri 5 delegeyi kendisi yazarak Büyük Kongre'ye gitti. Orada da Özgür Özel'i destekledi. Biz aramızda tartıştık. Seni Kılıçdaroğlu'nu ve Cemal Canpolat'ı destekleyesin diye seçtik, niye tavır değiştirdin dedik. Aldığımız cevap ise değişimdi. Sonrasında öğrendik ki KİPTAŞ'tan 2 tane daire ev almış. Güneri de sonrasında bu iddiaları kabul etmiş ama kendi parasıyla ödediği savunmuş.
"İDDİALAR BDDK VE SGK'DAN TEYİT EDİLDİKTEN SONRA PARA KARŞILIĞI OY DEĞİŞİMİ ORTAYA ÇIKTI"
Abdulkadir Selvi, CHP delegesinin ifadesini aktarmasının ardından şu yorumları bulunarak bir başka para trafiğini anlattı:
Selvi; mahkemenin Aytaç'ın bahsettiği KİPTAŞ'taki 2 dairenin alımına ilişkin iddiaları yeterli bulmadığı ardından araştırmayı genişleterek bankaya para transferini sorduğunu belirterek "KİPTAŞ'tan alınan evler mahkeme tarafından inceleniyor. Mahkeme heyeti Niyazi Güneri'nin kendi parasıyla evleri aldığını ne de CHP Pendik Delegesi Müslüm Aytaç'ın iddiaları yeterli bulmayarak bankaya soruyor. BDDK ise KİPTAŞ'tan alınan evlerin hesaplarından ne kadar para çıkıldığını kontrol ettiriyor. Sadece bir kişini iddiası üzerine dava açılmış değil.
Tolgahan Erdoğan bir liste veriyor ve delegeler İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında çocukları ya da yakınlarının işe alınacağının garantisini verildi. Bunlar menfaat karşılığında Çelik'i destekledi. İsim listesinde olanların çocukları ya da yakınlar İBB, Beşiktaş Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nde işe alındı. Savcılık bu listeyi yeterli bulmayarak SGK'ya isimlerin iş giriş çıkış bilgisini sorgulatıyor. Bu isimlerin ilgili belediyelerde çalıştığı görülmesi üzerine kayıtlar birebir SGK kayıtlarının örtüşmesi ile CHP'li delegelerin para karşılığı oylarının değiştirdiği anlaşılıyor.
Bu isimler ise Çekmeköy CHP İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan'ın kardeşi Özgür Çelik'i destekleme karşılığında Mehmet Ali Tanışman Beşiktaş Belediyesi'nde İnşaat Mühendisi olarak işe girdi.
Selvi son olarak sözlerine "Öyle bir sistem kurmuşlar ki para karşılığında CHP İstanbul İl Kongresi'ni satın almışlar" diyerek sonlandırdı.
