CHP’de İstanbul krizi büyüyor! Gürsel Tekin A Haber’e konuştu: Pazartesi İstanbul İl Başkanlığı’nda görevimin başında olacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZEL: KABUL EDERLERSE İHRAÇ EDERİZ

Mahkeme kararının alındığı gün televizyon yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'i ihraç ettiklerini duyurmuştu. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP'nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP'lilerin seçmediği biri giremez" sözleriyle gündem olmuştu.

ÖNCE İHRAÇ SONRA SAVUNMA

CHP'deki çelişkiler zincirine dün bir halka daha eklendi. Olağanüstü MYK'da panik bir karar alarak Gürsel Tekin'i ihraç etme hamlesi yapan parti yönetimi, tepkiler üzerine 1 gün sonra bu kez Tekin'den savunma talep etti.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"VAR OLAN SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GELİYORUZ"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP'nin temel ilkeleridir." dedi.

GÜRSEL TEKİN VE ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞECEK Mİ?

Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan'ın açıklamaları şöyle: "Özgür Özel'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özel, yapmış olduğu açıklamada 81 il başkanlarını İstanbul'a davet etmişti. Bugün 81 il başkanlarının İstanbul'a geldi ve İstanbul CHP İl Başkanlığı önünde bir basın toplantısı yaptılar. Basın toplantısı saat 11:00'de yapıldı. Hem eski CHP İl Başkanı Özgür Çelik hem de Adana il başkanı bir açıklama yaptı ve mahkeme kararını tanımadıklarını söylediler. Şimdi diğer gelişmelere bakacak olursak aslında Gürsel Tekin'e Özgür Özel'den hem de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu talep edileceğini biliyorduk. Özgür Özel buna nazaran şöyle bir açıklama yaptı 'ben kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e randevu vermem, kayyum olarak atanmayan Gürsel Tekin ile herhangi bir olayım yok. Herhangi bir husumetim yok. Sadece Gürsel Tekin adıyla benden randevu istese verirdim fakat kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'e randevu vermem dedi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir randevu talebi oldu mu olmadı mı? İlerleyen dakikalarda ekranlara getireceğiz. Gürsel Tekin'in ihraç konusuyla ilgili dün kendisine bir yazı gönderildi ve ve yazıda 15 gün içinde kendisinin bir savunma yapılması istendi. Peki kendisi ihraç edilirse ne olur? Onlardan bahsedelim. Gürsel Tekin mahkemenin ara kararıyla birlikte İstanbul İl Başkanı olarak tanıştı ve CHP üyesiydi. Özgür Özel, Tekin'e partiden ihraç etse de etmese de İstanbul İl Başkanlığı yapacak. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi mahkeme bu ara kararı verdiği dönemde zaten kendisi CHP üyesiydi. Artık üyelikten atılsa bile yeni il başkanlığı olarak devam edecek.

TEKİN A HABER'E KONUŞTU: PAZARTESİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA GÖREVİMİN BAŞINDA OLACAĞIM

Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a açıkladı. Tekin ile telefonda görüştüklerini belirten Mercan şu ifadeleri kullandı: Öte yandan şu bilgiyi de verelim Gürsel Tekin'i bugün sabah saatlerinden itibaren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde şunları söyledi. İstanbul İl Başkanlığı'na gelip gelmeyeceğimizi sormuştuk kendisi kendisi de bu hafta içerisinde gelmeyi planladığını söylemişti fakat bugün yapmış olduğumuz görüşmede 'pazartesi İstanbul il Başkanlığı'nda görevimin başında olacağım' dedi."



CHP İstanbul başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin partiden ihraç edildikten sonra A Haber'e konuştu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Neredeyse 20 saate yakın bir süredir Türkiye Gürsel Tekin'i konuşuyor. Gürsel Tekin'e ulaşmaya çalışıyor. Biz nihayet kendisine ulaşabildik ve son 20 saat içinde yaşananları konuşma fırsatımız oldu. Öncelikle tabii ki bu kararı sorduk. CHP il başkanlığı görevine atanmasıyla ilgili görüşlerini sordum kendisine. 'Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz' açıklamasında bulundu.

ÖZEL'DEN TEKİN'E RANDEVU YANITI

Öte yandan Gürsel Tekin; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de randevu talep edeceğini açıkladı. Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in randevu isteğine katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi. Özgür Özel mahkemenin verdiği kararı kabul etmediğini tekrar yinelerken, Gürsel Tekin'e randevu verebileceğini ancak 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını açıkladı.

"PAZARTESİ GÜNÜ GİDECEĞİZ"

CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.