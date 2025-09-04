CHP’ye üst üste şoklar! Ataşehir’in ardından şimdi de Sarıyer ve Esenyurt

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi. Öte yandan CHP'nin Sarıyer, Esenyurt ilçe kongresi de iptal edildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU

CHP'nin Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderilen iptal kararında, "13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

CHP'ye gönderilen iptal yazısı.

MAHKEME CHP YÖNETİMİNİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME



Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.