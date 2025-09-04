CHP'ye üst üste şoklar! Ataşehir'in ardından şimdi de Sarıyer ve Esenyurt
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin iptal edildiğini duyurdu. CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul’daki il ve ilçe kongre takvimi çerçevesinde yapılacak seçim faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına” hükmedildiği belirtildi. Öte yandan CHP'nin Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongresi de iptal edildi.
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi. Öte yandan CHP'nin Sarıyer, Esenyurt ilçe kongresi de iptal edildi.
SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU
CHP'nin Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderilen iptal kararında, "13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
MAHKEME CHP YÖNETİMİNİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI
CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.
Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.
CHP MAHKEMENİN İPTAL KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ
CHP, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararına itiraz edildiğini bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz hayvan hangisi? Gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
- 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi
- Göğe uzanıyor: Yeni gökdelen Burj Khalifa’yı tahtından indiriyor!
- Google alternatifi arama motorları listesi | Google dışında hangi arama motorları var, neler kullanılabilir?
- Ons ve gram altın o tarihte bu rakamlara ulaşacak! İslam Memiş’ten net tahmin: Önce 5 bin TL sonra...
- 12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği
- DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?
- Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?