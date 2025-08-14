AK Parti 24 yaşında | AK Parti’de yeni hedefler neler? Hangi alanlarda atılım bekleniyor?

Tarihler 14 Ağustos 2001 gösterdiğinde ekonomik krizin, siyasi istikrarsızlığın ve vesayet tartışmalarının gölgesinde olan Türkiye yeni bir partiyle tanıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla yola çıkan AK Parti 24 yılda Türkiye'de büyük atılım ve yatırımlara imza attı.

Bugün Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 24. yaşını kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl dönümü programına katılacak. Peki Başkan Erdoğan bugün hangi mesajları verecek? AK Parti'de yeni hedefler neler? Hangi alanlarda atılım bekleniyor? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti'nin önemli isimleri gelişmeleri değerlendirdi.

3 TEMEL BAŞLIKTA AK PARTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: Hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan denildiğinde aklımıza getirdiği 3 temel başlıkta değerlendirmek yapmak mümkün olabilir. Güven; AK Parti güven ve istikrarı temsil ediyor. Duygu; AK Parti'nin bizatihi kendisidir. AK Parti sokakta vatandaşla temas kuran tek partidir ve tek lider konumuna sahiptir. 3 başlığımız ise rasyonalite olur. Yani yaptığı her işin ortada olduğu icraatin, projenin ve eserlerin bu kadar iddialı şekilde ortaya konduğu AK Parti kurumsalından bahsedebiliriz.

Eğer bunlardan biriyle hareket ederseniz vatandaş nezdinde bir karşılık bulamazsınız. Yani sadece güven üzerinde olmaz aynı zamanda iş ve eser olmalı bunu rasyonaliteye dayanmalıdır. Duygu kuramazsanız güven yeterli olmaz. Bunların hepsi bir arada olmalı. AK Parti; güven duygu, rasyonaliteyi temsil eden bir partidir.