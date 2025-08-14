AK Parti 24 yaşında | AK Parti'de yeni hedefler neler? Hangi alanlarda atılım bekleniyor?
AK Parti 24. yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde yıl dönümü programına katılacak. Partiye yeni katılımların olması da bekleniyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar önemli değerlendirmelerde bulundu.
Tarihler 14 Ağustos 2001 gösterdiğinde ekonomik krizin, siyasi istikrarsızlığın ve vesayet tartışmalarının gölgesinde olan Türkiye yeni bir partiyle tanıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla yola çıkan AK Parti 24 yılda Türkiye'de büyük atılım ve yatırımlara imza attı.
Bugün Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 24. yaşını kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl dönümü programına katılacak. Peki Başkan Erdoğan bugün hangi mesajları verecek? AK Parti'de yeni hedefler neler? Hangi alanlarda atılım bekleniyor? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti'nin önemli isimleri gelişmeleri değerlendirdi.
3 TEMEL BAŞLIKTA AK PARTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: Hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan denildiğinde aklımıza getirdiği 3 temel başlıkta değerlendirmek yapmak mümkün olabilir. Güven; AK Parti güven ve istikrarı temsil ediyor. Duygu; AK Parti'nin bizatihi kendisidir. AK Parti sokakta vatandaşla temas kuran tek partidir ve tek lider konumuna sahiptir. 3 başlığımız ise rasyonalite olur. Yani yaptığı her işin ortada olduğu icraatin, projenin ve eserlerin bu kadar iddialı şekilde ortaya konduğu AK Parti kurumsalından bahsedebiliriz.
Eğer bunlardan biriyle hareket ederseniz vatandaş nezdinde bir karşılık bulamazsınız. Yani sadece güven üzerinde olmaz aynı zamanda iş ve eser olmalı bunu rasyonaliteye dayanmalıdır. Duygu kuramazsanız güven yeterli olmaz. Bunların hepsi bir arada olmalı. AK Parti; güven duygu, rasyonaliteyi temsil eden bir partidir.
ANADOLU'DAKİ YER SOFRASININ LİDERİ
AK Parti 24 yıl önce bir siyasi parti olarak kurulmadı, bir millet hareketi olarak kuruldu. Yani AK Parti; Anadolu irfanını, ferasetini temsil eden bir parti olarak konumlandı. Geçmişe baktığınızda Cumhurbaşkanımızın bu yola çıktığında nereden geldiğini ve nasıl bir konumla devam ediğini görebilmek mümkündür.
Yani Anadolu'nun etrafındaki yer sofrasının, sininin etrafındaki liderdir. Bu bizim en önemli hasletimizdir. Cumhurbaşkanımız bugün küresel lider konumunda karşılık buluyor. AK Parti'nin en önemli avantajı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Millet hareketi olarak başlayan AK Kadrolar ile millet arasında kurulan bir gönül bağı vardır. Doğrudan seçmenimizle bizim yakın ilişkimiz var. AK Parti bir lider partisidir.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Meclis'in tatile girmesinin ardından bizim saha çalışmalarımız başladı. Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamada ve biz de gittiğimiz illerde çalışmalar yapıyor ve anlatıyoruz. Son çalışmalar önümüze geldi ve Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 75'lerde burada yüzde 7'lik bir karşı çıkan kesim var. Geri kalanında ise soru işaretleri var ve biz vatandaşlarımız ile AK Parti'nin tüm kadroları ile temas kurarak Terörsüz Türkiye sürecini anlatıyoruz. Bölgesel olarak farklı bakış açıları olabiliyor ama bizim durduğumuz çerçeve belirlidir. Gittiğimiz her yerde bir "pazarlık" sorusu bize geliyor. Burada PKK'nın feshi süreci var ve burada bir pazarlık kesinlikle yok al-ver süreci kesinlikle yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu net şekilde söyledi ve biz bunları vatandaşlarımıza anlatıyoruz.
ÖZGÜR ÖZEL'E ÇERÇİOĞLU TEPKİSİ
Hadsizlik ve terbiyesizlik. Cumhurbaşkanımıza da bir takım hakaretlerde bulundu. Özgür Özel şirazeyi kaybetmiş. Karşımızda iyice dağılmış bir CHP görüyoruz. AK Parti iktidar partisi ancak nezaketini asla kaybetmiyor. Bizim hiçbir vekilimiz AK Parti kurumsalına yakışmayacak bir üslubu asla CHP veya başka bir kesime kullanmıyor.
CHP yüz yıllık bir parti kurucu parti ancak devlet adabından bu kadar yoksun durumda. Her gelen genel başkan diğerini aratıyor ve CHP artık kopmuş durumda. Devlette bir adap vardır ve makama saygınız olsun. Seviyesizliğinin dibini yaşıyoruz.
İTİRAFÇILAR VAR! ÖRTBAS ÖRTMENİN DERDİNDELER
Ortaya saçılan bir sürü iddia var. İtirafçılar var. Ama biz süreç devam ettiği halde çıkıp bunu böyle değerlendirmedik. Yine de adabımızı koruduk. "Yargı süreci ve saygı duyuyoruz" dedik. Böyle yaklaştık. Şimdi bunun üstünü örtmek için örtbas edebilmek için ne kadar çamurlaşabilirim, ne kadar seviyeyi yükseltebilirim tarzıyla siyaset yapamazsınız. CHP'liler için üzülüyoruz. Yani karşımızda bir ana muhalefet partisi yok.
Türkiye'nin sorunlarını gelin konuşalım. Türkiye ile ilgili vizyonunuzu gelin paylaşın. Böyle bir gündemleri yok. Varsa yoksa tek bir kişi arkasına yığılmış olan ve onu, yaptıklarını, kişinin ismini ağzıma almak istemiyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yapmış olan kişi şu anda yargılanıyor.
Dolayısıyla biz Özgür Özel'in bu üslubunu asla kabul etmiyoruz ve bir an önce Türkiye'nin vizyonuyla alakalı meseleleri gündemine taşıması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde devam ederse biz onu muhatap almamaya başlayacağımız bir sürece evrileceğini söyleyebilirim.
"AK PARTİ ÇIĞIR AÇMIŞTIR"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: AK Parti'nin doğum yıl dönümünü yürekten kutlamak istiyorum. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen milletimizi saygıyla selamlamak istiyorum.
Heyecanlıyız çünkü sadece bu coğrafyada değil AK Parti kurulduğu günden itibaren yaptığı muazzam işlerle, dönüşümle sadece Türkiye'nin siyasi hayatında değil İslam dünyasında bir çığır açmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde bir çığır açmıştır.
ÖZLEM ÇERÇİ OĞLU YORUMU
Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de AK Parti hem yapılan işlerin başarıların adresidir. Hem de umudun adresidir. Yani sadece yaptıklarımızla biz milletin önünde değiliz halen biz yapacaklarımızla da millete umut veriyoruz. İş yapmak isteyen hizmet etmek isteyen için AK Parti halen en önemli adrestir.
"SİYASETİN ODAK MERKEZİ AK PARTİ"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımızın saat 14'te başlayan programla beraber gerçekten bu konuda siyasetin merkezinin AK Parti olduğuna dair yaklaşımlarını farklı partilerden AK Parti'ye katılımla beraber daha da büyük bir yürüyüşü hedeflediğini toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak 86 milyonun kardeşliğini esas alarak müreffeh büyük ve güçlü Türkiye doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerini birlikte gerçekleştirme konusunda asıl siyasetin odak merkezinin AK Parti olduğuna dair inşallah söylemlerini hep beraber göreceğiz. Akabinde de sürpriz olarak isimlerin hangi isimler olduğunu hep beraber göreceğiz.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Bu usul ve üslupla siyaset yapılamaz. Önce insanın kendisine saygısı olması lazım gelir. Bu konuda ana muhalefetin liderliği koltuğunu işgal eden zatın öncelikli olarak usul ve üslubuna dikkat etmesi gerekir.
