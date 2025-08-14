14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

AK Parti 24 yaşında! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yılın hikayesi

AK Parti 24 yaşında! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yılın hikayesi

14 Ağustos 2001... Türkiye ekonomik krizin, siyasi istikrarsızlığın ve vesayet tartışmalarının gölgesinde yeni bir partiyle tanıştı. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla yola çıkan AK Parti, 24 yılda Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada ibresini çevirdi. Peki, AK Parti nasıl bir Türkiye atmosferinde kuruldu? Hangi zorluklarla karşılaştı? Son 24 yılda Türkiye'de neler değişti? Detaylar özel dosya haberimizde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:18
2001 Türkiye'si... Türkiye en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyordu bankalar batmış, enflasyon tırmanmış, işsizlik milyonları bulmuştu. Siyasette ise koalisyonlar döneminin bittiği ancak vesayet sisteminin güçlü olduğu bir tablo hakimdi. Başörtüsü yasağı, katsayı engeli, siyasi yasaklar gündemin merkezindeydi.

AK PARTİ 24 YAŞINDA! 2001 TÜRKİYE'SİNDE NASIL BİR ATMOSFER HAKİMDİ?
İşte tam bu atmosferde 14 Ağustos 2001'de kuruldu AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "yenilikçi" kadro, siyasete taze bir nefes getirme iddiasındaydı.

Kuruluşundan sadece 15 ay sonra, 2002 seçimlerinde tek başına iktidara geldi ama yol hiçbir zaman çiçek bahçeleriyle dolu olmadı.

"AK PARTİ BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"

O dönemleri anlatan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti kurulduğunda Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştı. Diğer taraftan 28 Şubat darbesinin karanlığı bütün zulmeti ile devam ediyordu. Siyasal istikrarsızlık vardı ve AK Parti bir güneş gibi doğdu." ifadelerini kullandı.

"AYDINLIĞA AÇIK KARANLIĞA KAPALI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise "Yola çıkarken kullandığımız iki slogan: Her şey Türkiye için, aydınlığa açık karanlığa kapalı. Sahnede bu ikisi vardı bunların içi doludur. Millet birliği vurgusu vardı yine faili meçhuller vardı insanlar yok oluyordu öldürülüyordu hiç unutmam 2010 referandumunda Berfu ana diye bir kadın elinde bir fotoğrafla gezerdi çocuğunun fotoğrafıydı alınmış elinden bir daha görmemiş cesedini istiyordu. Bunlara özen gösterişimiz bizim destek çıtamızı yükseltmiştir." dedi.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ REFORM BAŞÖRTÜSÜ"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan: 2001 den önceki türkiye nasıldı ne hallerdeydi? Malumunuz çöp dağları etrafta yığılı haldeydi. Örneğin sağlık alanında dediğim gibi insanlar hastalarını rehin bırakıyorlardı hastaneden çıkartamıyorlardı. Benim için aslında ve benim gibi olanlar için en önemli reform başörtüsü reformu insan haklarında bence çağ atladık bu anlamda da sadece başörtülülere değil başörtülü başörtüsüz her vatandaşın her şeyi eşit ulaşma hakkını getirdik.

27 Nisan e-muhtırası... 2008'de kapatma davası... 8 ekim Kobani olayları... Gezi Parkı ayaklanması... 17-25 Aralık yargı operasyonları ve 15 temmuz darbe girişimi...

Ülkenin dört bir yanında patlatılan bombalar, terör saldırıları... Hepsi birer sınavdı. Kelime-i tevhid tartışmaları, kiliseye saldırısı, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk provokasyonu hatta Riyad'taki futbol krizi bile ayrışma odaklıydı.

Toplumda tansiyonu yükselten ve farklı ideolojilere sahip kesimleri karşı karşıya getiren bu hamlelerin hiçbiri öylesine değildi.

Ancak milletin direnişiyle püskürtüldü her biri. 24 yılda Türkiye savunma sanayiinden ulaşıma enerjiden diplomasideki etkinliğine uzanan birçok alanda değişti.

2003 yılı itibarıyla tüm yurtta sağlıkta dönüşüm programı başlatıldı, 2004'te ilk ve ortaöğretimde ders kitapları ücretsiz dağıtıldı.

Ulaşımda bir devrim gerçekleştirildi. 2005'te bölünmüş yol uzunluğu 6 binden 28 bin KM'ye çıktı.

2006 yılına gelindiğinde enerji altyapısı genişledi, doğal gaz dağıtım ağı 5 ildeyken 81 ile ulaştı.

2011 yılında mega projeler konuşulmaya başladı Marmaray, 3. köprü, Avrasya Tüneli yatırımlarına start verildi Asya ile Avrupa deniz altından birleşti.

2014'te ise şehir hastaneleri projeleri başlatıldı.

Takvim yaprakları 2015'i gösteriyordu terörle mücadele alanında önemli adımlar atıldı hendekler kapatıldı şehirler terörden temizlendi.

2016'da Temmuz'un 15'inde milletin zaferiyle hain darbe girişimi bastırıldı.

16 Nisan 2017'de yönetimde yeni dönem başladı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.

2018 yılında ulaşımda dev yatırımlar tamamlandı Osmangazi ve Çanakkale köprüleri açıldı.

Artık kuruluşunun üzerinden 17 yıl geçmişti AK Parti'nin durmak yok, yola devam dedi. Milli enerji hamlesinde 710 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

Salgın, deprem, yangın fark etmezdi... Milletten aldığı güçle her türlü felaketin altından kalktı.

2020'de yaşanan Kovid-19 pandemisinde salgınla mücadelede sağlık ordusu sahadaydı.

2021 yılına gelindiğinde yerli ve milli SİHA'lar dünya sahnesine çıktı.

2022'de milli enerji bağımsızlığı için büyük bir adım atıldı Karadeniz gazı sisteme bağlandı. 2023 yılı Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıydı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden enerjiye yeni hedefler açıklandı.

Afetler karşısında dimdik ayaktaydı AK Parti.

6 Şubat depremlerinin yaralarını bir bir sardı. 2024'te deprem bölgesinde yeniden inşa dönemi başladı

Ve bugün... KAAN gökyüzünde süzülmeye başladı Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu yaptı.

İşte AK Parti'yi 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimden birinci çıkararak Türk siyasi tarihine geçiren buydu. Eser ve hizmet anlayışı...

14 Ağustos 2001'de krizlerin gölgesinde başlayan yolculuk 24'üncü yılında hala Türk siyasetinin merkezinde.

Hala tek bir amacı var o da birlik ve beraberlik içinde vatana millete hizmet.

