AK Parti 24 yaşında! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yılın hikayesi

"AYDINLIĞA AÇIK KARANLIĞA KAPALI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise "Yola çıkarken kullandığımız iki slogan: Her şey Türkiye için, aydınlığa açık karanlığa kapalı. Sahnede bu ikisi vardı bunların içi doludur. Millet birliği vurgusu vardı yine faili meçhuller vardı insanlar yok oluyordu öldürülüyordu hiç unutmam 2010 referandumunda Berfu ana diye bir kadın elinde bir fotoğrafla gezerdi çocuğunun fotoğrafıydı alınmış elinden bir daha görmemiş cesedini istiyordu. Bunlara özen gösterişimiz bizim destek çıtamızı yükseltmiştir." dedi.