14 Ağustos 2025, Perşembe
AK Parti 24 yaşında! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yılın hikayesi
14 Ağustos 2001... Türkiye ekonomik krizin, siyasi istikrarsızlığın ve vesayet tartışmalarının gölgesinde yeni bir partiyle tanıştı. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla yola çıkan AK Parti, 24 yılda Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada ibresini çevirdi. Peki, AK Parti nasıl bir Türkiye atmosferinde kuruldu? Hangi zorluklarla karşılaştı? Son 24 yılda Türkiye'de neler değişti? Detaylar özel dosya haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:18