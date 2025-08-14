9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o isimler
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan 'Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alarak yeni isimlerimize saldıranlara 'Hadi oradan' diyoruz' ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşması sonrasında partiye katılan 9 ismin rozetlerini taktı.
AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programında partiye yeni katılımlar oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında yer aldığı 9 belediye başkanına rozetleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN YENİ İSİMLER
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz
Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal
Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca
Kastamonu Bozkurt Muhammer Yanık
Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ÜYELERE SALDIRANLARA: HADİ ORADAN
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza 'Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan.' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payı olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız." dedi.
"HAKKINDAKİ İDDİALARI BUYURSUNLAR AÇIKLASINLAR"
Başkan Erdoğan'ın rozetini taktığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı açıklamada alnının ak başının dik olduğunu vurguladı.
İşte Çerçioğlu'nun açıklamaları:
"Önceden Aydın'a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim.
Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim.
Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!"
ÇERÇİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
