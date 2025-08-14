14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti yaşında! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber'de
AK Parti yaşında! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber’de

AK Parti yaşında! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 16:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, geçen 24 yılın fedakârlık ve adanmışlıkla geçtiğini belirterek, “24 yılın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz” dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber'de açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti yaşında! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber’de
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber'de
Özlem Çerçioğlu AK Parti rozetini taktı!
Özlem Çerçioğlu AK Parti rozetini taktı!
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de: Alnım ak başım dik
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de: Alnım ak başım dik
Aramıza katılanları bağrımıza basacağız
"Aramıza katılanları bağrımıza basacağız"
Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz
"Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz"
Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz
"Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz"
Milletin çizdiği rotadan çıkmadık
"Milletin çizdiği rotadan çıkmadık"
AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz
"AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz"
Bahçeli’ye özel teşekkür!
Bahçeli’ye özel teşekkür!
AK parti belgeseli: 24 yılın hikayesi
AK parti belgeseli: 24 yılın hikayesi
Bakan Tekin A Haber’de
Bakan Tekin A Haber'de
CHP yalan üretim merkezi haline gelmiştir
"CHP yalan üretim merkezi haline gelmiştir"
Daha Fazla Video Göster