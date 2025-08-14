AK Parti yaşında! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, geçen 24 yılın fedakârlık ve adanmışlıkla geçtiğini belirterek, “24 yılın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz” dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber'de açıklamalarda bulundu.

