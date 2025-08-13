13 Ağustos 2025, Çarşamba
“Devlet yardım etmedi” yalanı çürütüldü! Devletin yardımlarını satmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 14:46 Güncelleme: 13.08.2025 14:49
NOW Haber Gaziantep'te bir kişiyi ekranlara taşıdı. İddiaya göre o kişi bir depremzedeydi ve devlet hiçbir yardımda bulunmuyordu. Üstelik çocukları da elinden alınmıştı. Ancak Gaziantep Valiliği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DEVLETİN YARDIMLARINI SATMIŞ

NOW Haber'in "Gaziantep'te bir depremzede evsiz kaldı, devlet ona ev vereceğine, çocuklarını aldı." Haberi yalan çıktı. Devlet hem kalacak yer sağladı hem de okutmadığı çocuklarına da sahip çıktı.

İDDİAYI ARAŞTIRMA GEREĞİ BİLE DUYMADILAR

NOW Haber, Gaziantep'te yaşayan "Devlet Taş" adlı kişiyle ilgili bir haber yaptı. İddiaya göre o şahıs; depremzede olmasına rağmen kalacak yer verilmemişti. Üstelik çocukları da elinden alınmıştı.

Bu iddiayı araştırmayan bir televizyon kanalı bu haber gerçekmiş gibi yayınladı. Ancak olayı ekip arkadaşlarımız araştırdığında konunu arkasından bambaşka bir hikaye çıktı.

Ekran görüntüsü / A Haber

DEVLETİN VERDİĞİ KONTEYNERİ SATMIŞ

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Devlet Taş adlı kişiye evi az hasarlı olduğu halde bir konteyner verildiği, fon bütçesinden para ve gıda yardımı yapıldığı hatta iş bile bulunduğu belirtildi. Ancak çok sayıda sabıkası olan şahsın devletin verdiği konteyneri sattığı belirtildi. Bu videonun da alıcı tarafından çekildiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI SOKAKTA PERİŞAN ETTİ

Sorumsuzluğu bununla sırlı değildi, kaymakamlık okula göndermesi için defalarca uyardı ancak o çocuklarını sokakta perişan halde bıraktı. Çocuklar devlet korumasına alınırken NOW haber tüm bu gerçeklere rağmen işte bu haberi yaptı.

