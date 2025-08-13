“Devlet yardım etmedi” yalanı çürütüldü! Devletin yardımlarını satmış

Ekran görüntüsü / A Haber

DEVLETİN VERDİĞİ KONTEYNERİ SATMIŞ

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Devlet Taş adlı kişiye evi az hasarlı olduğu halde bir konteyner verildiği, fon bütçesinden para ve gıda yardımı yapıldığı hatta iş bile bulunduğu belirtildi. Ancak çok sayıda sabıkası olan şahsın devletin verdiği konteyneri sattığı belirtildi. Bu videonun da alıcı tarafından çekildiği ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü

ÇOCUKLARI SOKAKTA PERİŞAN ETTİ

Sorumsuzluğu bununla sırlı değildi, kaymakamlık okula göndermesi için defalarca uyardı ancak o çocuklarını sokakta perişan halde bıraktı. Çocuklar devlet korumasına alınırken NOW haber tüm bu gerçeklere rağmen işte bu haberi yaptı.