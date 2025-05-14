Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası A Haber’de! Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ne düşünüyor: Devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar

12 Mayıs'ta PKK'nın örgütü kalıcı olarak fesh ettiği ve silahları bırakacağını açıklamasının ardından sürece ilişkin en çok konuşulan konu şehit aileleri ve yakınları oldu. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör belasıyla mücadelesinin ardından tarihi günler yaşanırken A Haber'de Gece Ajansı'na katılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Hakkı Kiraz şehit ailelerinin Terörsüz Türkiye süreci hakkında düşüncelerini canlı yayında anlatırken bir yandan metanetli sözleriyle milyonları gönüllerde derin iz bıraktı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜZEL KARARI OLUR"

Terörsüz Türkiye benim için dünyanın en güzel en mutlu anı olur. Bizim yüreğimiz yandı, şehitlerimiz oldu. Nice nice şehitler verdik ama bundan sonra olmasın. Bu terörün bitmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye gösterdikleri çabadan ve verdikleri emekten dolayı çok teşekkür ediyorum.