Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası A Haber’de! Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ne düşünüyor: Devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar

"ŞAHSİ DAVAMI DEVLETİN BEKASI ÖNÜNE KOYMAM"

Biz hiçbir zaman 31 Mart'tan 1 Nisan'a geçemedik. Selim bizim her an yanımızdadır. Milletimiz ve devletimiz için bir can değil bin canımız feda olsun. Biz asla Selim'i unutmadık o bizim her şeyimiz. O olay anında bile asla Allah'a sitem etmedik. Cenab-ı Allah'ın takdiridir başımız ve gözümüz üstüne kaderimizi kabul edip yanlış bir kelime konuşmadık. Hiçbir zaman kimseye kim tutmadım. Kaderimiz budur ve kader yönüne bağlıdır. Hiçbir zaman şahsi davamı devletimizin bekası ve milletimizin birlik ve beraberliği önüne alacak bir insan değilim. Eğer bu terör örgütü silah bırakmışsa ve bizim canımızı yakmış olsa bile Türk bayrağıyla sorunu olmayan hiç kimseyle bizim de sorunumuz yoktur.