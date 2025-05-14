Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası A Haber'de! Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ne düşünüyor: Devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar
Türkiye'de tarihi günlere tanıklık ederken PKK'nın kalıcı olarak silah bırakma ve örgütü fesh etme açıklamasının ardından en çok gündeme gelen konu şehit aileleri oldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 31 Mart günü makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz A Haber'de sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Baba Kiraz, metanetli sözleriyle Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini belirtirken 'Terörsüz Türkiye benim için dünyanın en güzel, en mutlu anı olur. Hiçbir zaman şahsi davamı devletimizin bekası ve milletimizin birlik ve beraberliği önüne alacak bir insan değilim.' dedi. Kiraz PKK'nın kaçırdığı gençlere yönelik çağrıda bulunarak 'Devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar. Annelerine, babalarına, devletlerine yararlı birer birey olsunlar. Temennimiz budur. ' dedi. Baba Kiraz ayrıca şehit aileleri üzerinde siyaset yapanlara da sert tepki göstererek 'Kimse pişmiş aşa su katmaya çalışmasın ve Terörsüz Türkiye sürecinde siyaset yapmaya çalışanlara itibar etmesin. Bu milletin bekası için biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız.' dedi.
12 Mayıs'ta PKK'nın örgütü kalıcı olarak fesh ettiği ve silahları bırakacağını açıklamasının ardından sürece ilişkin en çok konuşulan konu şehit aileleri ve yakınları oldu. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör belasıyla mücadelesinin ardından tarihi günler yaşanırken A Haber'de Gece Ajansı'na katılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Hakkı Kiraz şehit ailelerinin Terörsüz Türkiye süreci hakkında düşüncelerini canlı yayında anlatırken bir yandan metanetli sözleriyle milyonları gönüllerde derin iz bıraktı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜZEL KARARI OLUR"
Terörsüz Türkiye benim için dünyanın en güzel en mutlu anı olur. Bizim yüreğimiz yandı, şehitlerimiz oldu. Nice nice şehitler verdik ama bundan sonra olmasın. Bu terörün bitmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye gösterdikleri çabadan ve verdikleri emekten dolayı çok teşekkür ediyorum.
"TERÖRÜN BİTMESİNE ÇOK MUTLU OLURUM"
40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin sırtında adeta bir kanser hücresi gibi olan terör, kanımızı emdiler. Bu uğurda nice şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Terörün bitmesi devletimiz ve milletimiz için çok önemlidir. Terörün bitmesi ve bir daha adının anılmaması oldukça kıymetlidir. Terörün bitmesi hem bizim için hem de onlar içinde hayırlı olur. Terörün bitmesi çok güzel olur, çok mutlu olurum.
"DEVLETİN ŞEFKATLİ ELLERİNE TESLİM OLSUNLAR"
Bizim devletimiz büyük bir devlettir. Büyük bir milletiz ve her şeyin üstesinden geliriz. Bizim hem ölülerimize hem de dirilerimize saygımız vardır. Zararın neresinden dönersek kârdır. Ümit ediyorum ki inşallah dağa kaçırılan gençler devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar. Annelerine, babalarına, devletlerine yararlı birer birey olsunlar. Temennimiz budur.
"ŞAHSİ DAVAMI DEVLETİN BEKASI ÖNÜNE KOYMAM"
Biz hiçbir zaman 31 Mart'tan 1 Nisan'a geçemedik. Selim bizim her an yanımızdadır. Milletimiz ve devletimiz için bir can değil bin canımız feda olsun. Biz asla Selim'i unutmadık o bizim her şeyimiz. O olay anında bile asla Allah'a sitem etmedik. Cenab-ı Allah'ın takdiridir başımız ve gözümüz üstüne kaderimizi kabul edip yanlış bir kelime konuşmadık. Hiçbir zaman kimseye kim tutmadım. Kaderimiz budur ve kader yönüne bağlıdır. Hiçbir zaman şahsi davamı devletimizin bekası ve milletimizin birlik ve beraberliği önüne alacak bir insan değilim. Eğer bu terör örgütü silah bırakmışsa ve bizim canımızı yakmış olsa bile Türk bayrağıyla sorunu olmayan hiç kimseyle bizim de sorunumuz yoktur.
"KİMSE ŞEHİT AİLELERİNDE SİYASET YAPMAYA ÇALIŞMASIN"
Önceliğimiz devletimiz ve milletimizin bekasıdır. Bizim 1 oğlumuz var elbette bu vatan uğruna şehit olmak gerekiyorsa olunur. Her şehit ailesinin ortak sözü 'Vatan sağolsun'dur.' Bir tane değil bin tane canımız feda olsun. Yeter ki bu ülkede 1 insan rahat olsun. Bugüne kadar terörle ilgili konuşanlara söylüyorum: Ne zaman şehit ailesinin kapısını çalıp hal hatır sormuştur? Kimse şehit ailelerin üzerinden siyaset yapmaya çalışmasın. Kimse pişmiş aşa su katmaya çalışmasın. Biz büyük bir Türk milletiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız baldıran zehiri olsa da içerim demişse, Devlet Bahçeli ben iliklerime kadar hissediyorum demişse gerisi teferruattır. Hiç kimse Terörsüz Türkiye sürecinde siyaset yapmaya çalışanlara itibar etmesin. Bu milletin bekası için biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız.
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