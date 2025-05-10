Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır'da nasıl karşılandı? Metina Aşireti Kanaat Önderi A Haber'de: Barış ve kardeşliğin gelmesine ihtiyaç var
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe gelinmesinin ardından DEM Parti cephesinden bugün PKK'nın 5-7 Mayıs'ta toplandığı açıklaması yapıldı. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu yaptığı açıklamasında PKK'nın 8 maddelik bir bildiri yayınlanırken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan PKK'nın silah bırakmasının an meselesi olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan ve MHP lider Bahçeli'nin gayretleriyle gelinen Terörsüz Türkiye süreci vatandaşlarda ne düşünüyor? A Haber muhabiri Barış Türel, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Metina aşiretinin kanaat önderlerinden Eshat Güngürür ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Bölgede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin halkın mutlu olduğunu ifade eden Güngürür 'O kadar sıkıntılı bir dönem geçirdik ki artık bu bölgeye barış ve kardeşliğin gelmesine ihtiyaç var. Ongözlü Köprüsü'ndeydim ve insanlar orada davul zurnalar eşliğinde süreci kutluyordu. İnşallah en kısa zamanda o huzura kavuşacağız ve ülkemizde yaşayan tüm halk rahat bir nefes alacak.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecindeki gayretlerinin ardından tarihi bir eşiğe geçildi. DEM Parti tarafından bugün PKK'nın 12. Kongresi kapsamında toplandığı belirtilirken 8 maddelik karar açıklandı. Bugün fesih sürecine ilişkin detayların açıklanması beklenirken Diyarbakır halkından Terörsüz Türkiye süreci nasıl karşılık buldu? A Haber muhabiri Barış Türel, Diyarbakır'da bölgenin önemli kanaat önderlerinden Eshat Güngürür ile Hz. Süleyman Camii'nin önünde önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Güngürür, Terörsüz Türkiye sürecinin Diyarbakır halkı tarafından düşünceleri paylaştı.
Metina Aşireti Kanaat Önderi Eshat Güngürür'ün açıklamalarından satır başları...
"BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ÇAĞRIYA KİMSE İNANAMADI"
Metina Aşireti Kanaat Önderi Eshat Güngürür: Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla DEM Partisi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sürece sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. 40 yıldan fazladır süren PKK terörü ile devlet arasındaki çatışma ülkeye ekonomik olarak zarar verdi. Ortalama 2 trilyon dolar bir para harcandı. Bu para devletin kasasına girerse ülkemiz şahlanacak. Özellikle Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıya kimse inanamadı. Herkes şok oldu. Bahçeli'ye teşekkür etmek lazım ve kendisini Diyarbakır'a davet ediyoruz. Dağkapı Meydanı'nda DEM Parti ile beraber kardeşlik mitingi yapsınlar. Türkler ve Kürtlerin ne kadar bağlı ve sadık olduğunu görsünler.
"İNSANLAR BOMBA VE SİLAH SESLERİNDEN KORKUYORDU"
Bugün itibarıyla bölgede bir bahar havası yaşanıyor. Bir zamanlar haber yapmaya değil Sur ilçesine girmeye cesaret edemezdin. Silah ve bomba sesleriyle insanların tüyleri diken diken oluyordu. O kadar sıkıntılı bir dönem geçirdik ki artık bu bölgeye barış ve kardeşliğin gelmesine ihtiyaç var. Özellikle Cumhur İttifakı'nın bileşenleri süreçle ilgili siyasetçiler herhangi bir olumsuz yorum yapmadılar. Onlara teşekkür etmek lazım en hassas şekilde süreci takip ediyorlar.
"KARDEŞLİK KAZANDI"
İnsanlar silah seslerinden buralarda gezemezken şuan herkes gece saatlerine kadar rahat bir şekilde gezebiliyor. Az önce Sur ilçesine bağlı Ongözlü Köprüsü'ndeydim ve insanlar orada davul zurnalar eşliğinde süreci kutluyordu. Bu toprakların barışa ve huzur hasreti var. İnşallah en kısa zamanda o huzura kavuşacağız ve ülkemizde yaşayan tüm halk rahat bir nefes alacak. Bu süreçte kim kazandı kim kaybetti? Süreçte dış güçler kaybetti Türkiye yaşayan bütün kardeşlerimiz kazandı.
"HERKES DESTEK VERMELİ VE SAHİP ÇIKMALI"
Gerçekten bu bölge çok büyük acılar çekti. Bundan sonra bu acının yeri huzura ve kardeşliğe bırakmak herkesin görevidir. Herkes destek vermeli ve sürece sahip çıkmalı. Biz Metina aşireti olarak 25 şehit 50 gazi verdik. Gerekirse bu ülkenin huzuru için bu kadar şehit ve gazi vermeye razıyız. Yeter ki birlik ve beraberlik olsun ve insanlarımız bir arada yaşasınlar.
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