Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır’da nasıl karşılandı? Metina Aşireti Kanaat Önderi A Haber’de: Barış ve kardeşliğin gelmesine ihtiyaç var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecindeki gayretlerinin ardından tarihi bir eşiğe geçildi. DEM Parti tarafından bugün PKK'nın 12. Kongresi kapsamında toplandığı belirtilirken 8 maddelik karar açıklandı. Bugün fesih sürecine ilişkin detayların açıklanması beklenirken Diyarbakır halkından Terörsüz Türkiye süreci nasıl karşılık buldu? A Haber muhabiri Barış Türel, Diyarbakır'da bölgenin önemli kanaat önderlerinden Eshat Güngürür ile Hz. Süleyman Camii'nin önünde önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Güngürür, Terörsüz Türkiye sürecinin Diyarbakır halkı tarafından düşünceleri paylaştı.

Metina Aşireti Kanaat Önderi Eshat Güngürür'ün açıklamalarından satır başları...

"BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ÇAĞRIYA KİMSE İNANAMADI"

Metina Aşireti Kanaat Önderi Eshat Güngürür: Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla DEM Partisi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sürece sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. 40 yıldan fazladır süren PKK terörü ile devlet arasındaki çatışma ülkeye ekonomik olarak zarar verdi. Ortalama 2 trilyon dolar bir para harcandı. Bu para devletin kasasına girerse ülkemiz şahlanacak. Özellikle Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıya kimse inanamadı. Herkes şok oldu. Bahçeli'ye teşekkür etmek lazım ve kendisini Diyarbakır'a davet ediyoruz. Dağkapı Meydanı'nda DEM Parti ile beraber kardeşlik mitingi yapsınlar. Türkler ve Kürtlerin ne kadar bağlı ve sadık olduğunu görsünler.