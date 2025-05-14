A Haber ekibi Kerkük’te! Bölgeden yükselen ses: Terörsüz Orta Doğu istiyoruz
Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta kongre kararıyla feshedildiğini duyurdu. A Haber ekibi, örgütün yıllardır faaliyet gösterdiği Irak’ın Kerkük kentinde halkın bu gelişmeye bakışını yerinde inceledi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Kerkük’te bölge halkının nabzını tutarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fesih kararından sonra bölge halkının yorumu aktaran Yılmaz, “PKK hem Türkiye’de hem Suriye’de hem de Irak’ta sorun. Bu nedenle PKK’nın artık bir Orta Doğu sorunu haline geldiğini belirten bölge halkı ‘Terörsüz Ortadoğu’ istiyor” dedi.
Geçtiğimiz hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, 12 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini açıkladı. Bu tarihi kararın ardından gözler, örgütün uzun yıllardır etkinlik gösterdiği bölgelerdeki yansımalarına çevrildi. A Haber ekibi, PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Kerkük'te bölge halkının nabzını tuttu. Canlı yayına katılan A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, PKK'nın Kerkük'te uzun süredir çeşitli dernekler ve kurslar aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti. Yılmaz, fesih kararının ardından Kerkük halkının bu süreci dikkatle izlediğini aktararak, "PKK hem Türkiye'de hem Suriye'de hem de Irak'ta sorun. Bu nedenle PKK'nın artık bir Orta Doğu sorunu haline geldiğini belirten bölge halkı 'Terörsüz Ortadoğu' istiyor" ifadelerini kullandı.
PKK YAPILANMASI DERNEKLERLE VARLIK GÖSTERİYOR
Terörsüz Türkiye sürecinden sonra Kerkük'ün son durumu hakkında bilgi veren A Haber Muhabiri Yılmaz, geçmişte PKK'nın bölge üzerindeki tehdidine ilişkin yakın tarihten örnekler vererek açıkladı. Yılmaz, "Kerkük kenti, Arapların, Türkmenlerin ve Kürtlerin bir arada yaşadığı kadim bir kenttir. 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından burası saldırıya uğramıştı. Akabinde teröristler buradan temizlendi. Peşmerge güçleri de buradan çekildikten sonra burası tamamen Irak Merkez Hükumeti'ne bağlandı. Burada yoğunluklu olarak Türkmenler yaşıyor. Terör örgütünün burada şehir yapılanması ve aynı zamanda dernekleri bulunuyor. Bazı alanlar ve dernekler var. PKK'nın faaliyetlerini bu dernekler üzerinden devam ettirdiğini söyleyebiliriz. 2010 ve 2015 yıllarında burada çok fazla patlama oluyordu. Hem DEAŞ hem PKK tarafından yapıldı bu saldırılar" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ ORTADOĞU"
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, bölge halkının Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini belirterek, Terörsüz Türkiye'nin yanında Terörsüz Ortadoğu isteğinin altını çizdi. Yılmaz konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hem PKK'dan hem de DEAŞ'tan çekmiş bir kent burası. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecine Kerkük'te yaşayan vatandaşların destek verdiğini söyleyebiliriz. Biz bugün hem Türkmenlerle hem Araplarla hem de Kürtlerle birebir görüştük. Dedikleri şu oldu: 'Biz artık rahat bir nefes alıyoruz. Siz terörsüz Türkiye diyorsunuz, biz terörsüz Ortadoğu diyoruz.' Sonuçta PKK hem Türkiye'de sorun, hem Suriye'de sorun, hem de Irak'ta sorun. Dolayısıyla PKK'nın bir Ortadoğu sorunu olduğunu söylüyorlar. Ve böylece terörsüz Ortadoğu sürecinin de baş mimarı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a işaret ediyorlar. Bu anlamda da bu süreci başlattığı için, bu adımı attığı için bir diğer teşekkür de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geliyor."
KURS ADI ALTINDA İDEOLOJİK EĞİTİM
PKK'nın bölgede hareket alanının daralıp daralmadığını sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Burası, PKK'nın kuzeydeki kamplarına uzak bir mesafede bulunuyor. Sadece örgütün burada dernekleri var. Dernekler adı altında bazı eğitimler veriyorlar. İdeolojik eğitimler veriliyor" dedi.
KALKINMA YOLU PROJESİ'NDE YENİ ADIM
Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması Irak'ta ve Suriye'de de büyük kalkınma projesine katkı sağlayacağını belirten Yılmaz şöyle konuştu:
"Diğer yandan, Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra büyük bir kalkınma projesi var. Basra Körfezi'nden başlıyor, Mersin Limanı'na kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Ovaköy Sınır Kapısı'nda da şu anda çalışmalar hızlandırılmış durumda. Çok yakın bir süre içerisinde, Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, örgüt bölgeden tamamen çekildiğinde Kalkınma Yolu devreye girecek. Böylece ekonomik anlamda da çok ciddi bir katkısı olacak Kalkınma Yolu'nun.
PKK SİLAHLARI NEREYE BIRAKACAK?
Şimdi PKK silahları ne zaman bırakacak, nereye bırakacak? Şu anda böyle bir bilgi yok. Bazı sosyal medya hesaplarında farklı farklı bölgelerin adı geçiyor ancak net bir şey henüz yok. Hangi lokasyonlara bırakacaklar? Kimin gözetiminde bırakılacak? Bugün PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olan Duran Kalkan bu sürece dair bazı bilgileri paylaştı. Ancak silahları nereye bırakacaklarını, ne zaman teslim edeceklerine dair net bir bilgi paylaşmadı."
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