A Haber ekibi Kerkük’te! Bölgeden yükselen ses: Terörsüz Orta Doğu istiyoruz

Geçtiğimiz hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, 12 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini açıkladı. Bu tarihi kararın ardından gözler, örgütün uzun yıllardır etkinlik gösterdiği bölgelerdeki yansımalarına çevrildi. A Haber ekibi, PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Kerkük'te bölge halkının nabzını tuttu. Canlı yayına katılan A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, PKK'nın Kerkük'te uzun süredir çeşitli dernekler ve kurslar aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti. Yılmaz, fesih kararının ardından Kerkük halkının bu süreci dikkatle izlediğini aktararak, "PKK hem Türkiye'de hem Suriye'de hem de Irak'ta sorun. Bu nedenle PKK'nın artık bir Orta Doğu sorunu haline geldiğini belirten bölge halkı 'Terörsüz Ortadoğu' istiyor" ifadelerini kullandı.

PKK YAPILANMASI DERNEKLERLE VARLIK GÖSTERİYOR

Terörsüz Türkiye sürecinden sonra Kerkük'ün son durumu hakkında bilgi veren A Haber Muhabiri Yılmaz, geçmişte PKK'nın bölge üzerindeki tehdidine ilişkin yakın tarihten örnekler vererek açıkladı. Yılmaz, "Kerkük kenti, Arapların, Türkmenlerin ve Kürtlerin bir arada yaşadığı kadim bir kenttir. 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından burası saldırıya uğramıştı. Akabinde teröristler buradan temizlendi. Peşmerge güçleri de buradan çekildikten sonra burası tamamen Irak Merkez Hükumeti'ne bağlandı. Burada yoğunluklu olarak Türkmenler yaşıyor. Terör örgütünün burada şehir yapılanması ve aynı zamanda dernekleri bulunuyor. Bazı alanlar ve dernekler var. PKK'nın faaliyetlerini bu dernekler üzerinden devam ettirdiğini söyleyebiliriz. 2010 ve 2015 yıllarında burada çok fazla patlama oluyordu. Hem DEAŞ hem PKK tarafından yapıldı bu saldırılar" ifadelerini kullandı.