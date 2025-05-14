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Şehit Savcı Kiraz’ın babası A Haber’de: Çocuklarımızı devletimiz için toprağa verdik!

Şehit Savcı Kiraz’ın babası A Haber'de: Çocuklarımızı devletimiz için toprağa verdik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 01:13
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, A Haber canlı yayınında PKK’nın fesih kararını yürek burkan ama metanetli sözlerle değerlendirdi. “Oğlumuzu çok seviyoruz ama devletimizi ve milletimizi ondan da çok seviyoruz” diyen Hakkı Kiraz, acısını vatanın bekası uğruna sineye çektiğini ifade etti. Terörün hiçbir inancı olmadığını vurgulayan Kiraz, “Biz yandık ama bu millet huzura kavuşacaksa, razıyız” sözleriyle milyonların gönlünde derin iz bıraktı.
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Şehit Savcı Kiraz’ın babası A Haber’de: Çocuklarımızı devletimiz için toprağa verdik!
Savcı Kiraz’ın babası: Çocuklarımızı devletimiz için toprağa verdik!
Savcı Kiraz’ın babası: Çocuklarımızı devletimiz için toprağa verdik!
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