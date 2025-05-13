28 şehit veren Aykut ailesi: "Terörsüz Türkiye için minnettarız"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği ve Bahçeli'nin milli duruşu, terör belasını bertaraf etmede çok kritik bir rol oynadı. Bizler, şehitlerimizin aziz hatırası adına onlara minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de müteşekkiriz. Artık yeni nesillerimiz, bu topraklarda huzurla büyüsün. Terörün gölgesi bir daha asla Doğu ve Güneydoğu'yu karartmasın" diye konuştu.