28 şehit veren Aykut ailesi: "Terörsüz Türkiye için minnettarız"
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kundaktaki bebek dahil 28 masum sivilin katledildiği elim olayda yakınlarını kaybeden Aykut ailesi, devletin terörle mücadelede ulaştığı başarıya dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını iletti.
1989 yılında yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda, terör örgütünün hedef aldığı Aykut ailesinden 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölge derin bir acıya gömülmüştü.
Kundaktaki bebeğin de aralarında olduğu bu vahşet, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını perçinleyen olaylardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.
Aile adına açıklama yapan Halil Aykut, "Devletimizin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle attığı tarihi adımlar sayesinde artık gözümüz arkada kalmıyor.