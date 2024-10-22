Adana'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti
Adana’da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi.
YATAĞIN ALTINA ISITICI KOYDU
İddiaya göre Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu. Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu.
3 ÇOCUK CAN VERDİ
Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.
ANNE EVDEN ÇIKIP KURTULDU
Anneni evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.