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Adana'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 22.10.2024 10:08 Güncelleme: 22.10.2024 10:10
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Adana’da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Adana’da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Felaket! 3 çocuk can verdiFelaket! 3 çocuk can verdi FELAKET! 3 ÇOCUK CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi.

YATAĞIN ALTINA ISITICI KOYDU

İddiaya göre Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu. Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu.

Istıcıdan yangın çıktı! (Ekran görüntüsü / İHA)Istıcıdan yangın çıktı! (Ekran görüntüsü / İHA)

3 ÇOCUK CAN VERDİ

Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

3 çocuk can verdi! (Ekran görüntüsü / İHA)3 çocuk can verdi! (Ekran görüntüsü / İHA)

ANNE EVDEN ÇIKIP KURTULDU

Anneni evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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