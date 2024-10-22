Adana’da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Felaket! 3 çocuk can verdi FELAKET! 3 ÇOCUK CAN VERDİ Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi.

YATAĞIN ALTINA ISITICI KOYDU

İddiaya göre Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu. Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu.

Istıcıdan yangın çıktı! (Ekran görüntüsü / İHA)

3 ÇOCUK CAN VERDİ

Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

3 çocuk can verdi! (Ekran görüntüsü / İHA)

ANNE EVDEN ÇIKIP KURTULDU

Anneni evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.