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Adana'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Adana'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 10:10
Güncelleme:22.10.2024 10:10
Adana’da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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