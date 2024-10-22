Adana'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Adana’da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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