Artvin’deki çığ faciasında 3. gün! Çalışmalarda son durum ne? Vali Ergün A Haber’de açıkladı

Artvin'de Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda çarşamba günü saat 11.00 sıralarında çığ düştü.

Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının sürüsüyle birlikte çığ altında kaldığı yönünde ihbar geldi. AFAD ekipleri harekete geçerek bölgeye sevk edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2 ÇOBANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda aynı gün çobanlardan Suat Temel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, arama kurtarma çalışmaları ikinci günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Perşembe günü saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları sürüyor.

HENÜZ HERHANGİ BİR İZ YOK

Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına bugün devam edildi. Ekipler, çığ altındaki Zekeriya köyünün sakinlerinden Bülent Gezer için arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Gece etkili olan kar nedeniyle iş makinelerin aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, termal kameraların da kullanıldığı aramalarda Gezer'e ait henüz bir ize ulaşılamadı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

VALİ ERGÜN A HABER'DE

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında Artvin Valisi Turan Ergün A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Felaketin üçüncü gününde bölgedeki çalışmaları yerinden takip eden Vali Ergün, dün akşam itibarıyla ikinci kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp üçüncü vatandaş için ise tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

"SICAKLIK -12 DERECE, KAR DERİNLİĞİ BAZI NOKTALARDA 8 METREYİ BULUYOR"

Bölgedeki iklim ve arazi şartlarının son derece ağır olduğunu vurgulayan Vali Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Arazi şartları çok zor. Bugün havanın güneşli olması bir yandan işimizi kolaylaştırıyor gibi görünse de, gece bölgeye yaklaşık 40 santimetre taze kar yağdı. Günün en sıcak olması gereken saatte bile termometreler -12 dereceyi gösteriyor. Kuru bir ayaz var. İlk gün kar derinliğinin 4 metre olduğunu ifade etmiştik ancak dünkü çalışmalarda kar kalınlığının 6 metreyi geçtiğini, hatta son yağışlarla birlikte bazı noktalarda 7,5-8 metreye ulaştığını gördük. Sonda çubuklarımız dahi yetişmediği için ekiplerimiz önce kar tabakasını alıyor, ardından arama yapıyor."

140 KİŞİLİK DEV EKİPLE ARAMA SÜRÜYOR

Arama çalışmalarının profesyonel ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Ergün, bölgedeki ekip sayısına ilişkin şu bilgileri verdi: "AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanımızla beraberiz. Erzurum, Rize ve Artvin'den gelen AFAD ekiplerimiz, Emniyet, Jandarma, JAK timleri ve gönüllü birliklerimizle sahadayız. Aktif olarak 85 kişi arama noktasında, dinlenenlerle birlikte toplam 110 personelimiz alanda. Araç-gereç ve lojistik ekiplerle beraber yaklaşık 140 kişilik bir kadroyla bu bölgedeyiz."

"EN KÜÇÜK RİSKTE ÇALIŞMAYI DURDURUN" TALİMATI

Yeni bir çığ riskine karşı personelin güvenliğini ön planda tuttuklarını hatırlatan Vali Ergün, teknik ekiplere net talimat verdiğini söyledi: "Çalışmaların yürütüldüğü vadiye araçla ulaşım mümkün değil, ekiplerimiz 850 metre boyunca karda yürüyerek bölgeye ulaşıyor. Oradaki personelimiz Türkiye'nin ve dünyanın bu konudaki en uzman isimleri. Kendilerine en küçük bir risk görmeleri halinde çalışmayı derhal durdurmaları talimatını verdim. Profesyonelce, risk almadan bu süreci tamamlamak istiyoruz."

HAYVAN ÖLÜLERİ ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Arama faaliyetleri sırasında yaşanan teknik bir zorluğa da değinen Vali Ergün, çığ esnasında bölgeden geçen küçükbaş hayvan sürüsünün ekipleri yanılttığını belirtti. Sonda çalışmalarında sertlik hissedilen noktaların kazıldığında sık sık koyun ölüleriyle karşılaşıldığını, bunun da süreci yavaşlattığını ifade etti.