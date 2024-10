Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor! A Haber görüntüledi

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan bir mesele gıdada taklit ve tağşiş ürünler. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda harekete geçti. Hileli ürün üreten gıda işletmelerini ifşalamaya başladı ve devam ediyor.

A Haber Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'ndaki incelemeye katıldı ve işleyişi görüntüledi. O ürünler önce bu laboratuvarlarda inceleniyor.

Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz (Ekran görüntüsü / A HABER)

Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HALK SAĞLIĞI İÇİN ANALİZLER YAPIYORUZ"

Laboratuvardaki çalışmaları anlatan Şenöz, "Bakanlığımıza bağlı laboratuvarlardan birisi. Bakanlığa bağlı 41 tane devlet laboratuvarımız, 100 civarında da özel laboratuvarımız var yine bakanlığımıza bağlı çalışan. Biz yıllardır halk sağlığı için güvenilir gıdayı halka ulaştırmak için analizler yapmaktayız. Şu anda bulunduğunuz laboratuvarımızda 13 birimimiz var. Farklı analizler gerçekleştiren. Şimdi histoloji laboratuvarının içindeyiz. Bölümümüzde hem et tür tayin analizleri hem de histolojik analizler gerçekleştirilmekte. Bizim analiz raporlarımız dünyanın her yerinde geçerlidir. Türkiye teknolojik olarak baya iyi durumda. Halkımızın bunu bilmesini isterim özellikle. Uzman personelimizle birlikte halk sağlığı ve gıda güvenilirliği için çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Gıda denetimi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"TAĞŞİŞİ ANINDA YAKALAYABİLECEK DURUMDAYIZ"

Histoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Aslı Korkmaz ise "Şu an numune alma aşamasındayız. İki tür analiz gerçekleştiriyoruz. Bir tanesi içinde farklı bir yabancı doku var mı? Diğeri de farklı türde bir et var mı? Mikroskobik olarak incelenebilir hale getiriyoruz her türlü et ve et ürününü. Diğerinde de tür tayinlerinde de iki farklı tespit limitinde içinde farklı bir beyanından farklı bir et olup olmadığını ortaya çıkıyoruz moleküler tekniklerle. Yapılan herhangi bir tağşişi anında yakalayabilecek durumdayız." şeklinde konuştu.

Histoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Aslı Korkmaz (Ekran görüntüsü / A HABER)