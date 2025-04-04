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Sustalı Ceylan'ın Bekri Celil Nalçakan'ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Bekri Vezirli karakterini canlandıran Celil Nalçakan'ın hayatını araştırılmaya başladı. Kardeşlerim'den de tanıdığımız başarılı oyuncu kız kardeşiyle olan pozlarıyla gündem oldu. İşte Celil Nalçakan'ın en yakınım kişi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:03
Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

atv'nin aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisi bugün izleyicilerle buluşuyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

Özellikle bir zamanlar atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde "Akif Atakul" karakteriyle hafızalara kazınan Celil Nalçakan'ın hayatı da merak konusu oldu.

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

'Sıla', 'Arka Sokaklar', 'Poyraz Karayel', 'Kırmızı Oda' gibi yapımlarda da rol alan 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevenlerini endişelendiren bir paylaşım yapmıştı. Ünlü isim, Instagram'dan yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

Ünlü oyuncu, 1 milyondan fazla takipçili Instagram hesabında yer alan fotoğraflarla dikkat çekti.

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

Ünlü oyuncunun sık sık sayfasında yer verdiği o kişi kardeşi çıktı. Nalçakan, kız kardeşi Esranur Nalçakan'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor...

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

"DOSTUM, SIRDAŞIM, EN YAKINIM"

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda kardeşiyle olan pozunu "Dostum, sırdaşım, kardeşim, en yakınım…
Senin abin olmak, hayatımda en gurur duyduğum şey. İnsan, kardeşini seçemezmiş ama seçebilseydi şayet, ben yine SENİ seçerdim" notuyla yayınlamıştı.

Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

Abi-kardeşi yan yana gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok güzel", Maşallah", "Kardeş candır" gibi yorumlarda bulundu.