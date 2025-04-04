Sustalı Ceylan’ın Bekri Celil Nalçakan’ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!

"DOSTUM, SIRDAŞIM, EN YAKINIM"

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda kardeşiyle olan pozunu "Dostum, sırdaşım, kardeşim, en yakınım…

Senin abin olmak, hayatımda en gurur duyduğum şey. İnsan, kardeşini seçemezmiş ama seçebilseydi şayet, ben yine SENİ seçerdim" notuyla yayınlamıştı.