04 Nisan 2025, Cuma
Sustalı Ceylan'ın Bekri Celil Nalçakan'ın kız kardeşi esmer tam bir güzeli çıktı!
atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Bekri Vezirli karakterini canlandıran Celil Nalçakan'ın hayatını araştırılmaya başladı. Kardeşlerim'den de tanıdığımız başarılı oyuncu kız kardeşiyle olan pozlarıyla gündem oldu. İşte Celil Nalçakan'ın en yakınım kişi...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:03