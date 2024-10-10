Köfteci Yusuf vatandaşa domuz eti yedirmiş! Bakanlığın listesi ortaya çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerinde yer alan firmalar büyük şaşkınlık yaratırken, çok sayıda firmanın yaptığı hileler ifşa edildi.

KÖFTECİ YUSUF'UN ÜRÜNLERİNDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Bu firmalar arasında Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan ve uygun fiyatlarıyla gündeme gelen "Köfteci Yusuf" firması da yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Şubat ve 7 Mart raporlarında şirketin ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

ŞUBAT AYINDA TESPİT EDİLDİ

Ürünlerin 10 Şubat 2024 ve 28 Şubat 2024 tarihlerinde piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni sistemiyle ilgili X'te açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Bu idari işlemlerin Anayasamızın 125'inci maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması (X)

KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA: DOMUZ ETİ KULLANMADIK

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' tespitiyle ilgili X'teki açıklamasında "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" dendi.

Açıklamada Ankara'nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki şubelerinden pişmiş ürünlerden numune alındığı belirtilerek iki üründen de çiğ ve pişmiş şahit numune alınmadığı belirtildi.

Firmanın açıklaması özetle şöyle:

"Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı.

Bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil merkezimize yapılmıştır.

Numune alma işlemleri esnasında bir çok teknik hata yapılmış olup bu hatalar yapılan analizlerin sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı / çıkabileceği değerlendirilmektedir.

Bakanlığa ait gizli evrakların basına sızdırılmış olması sebebiyle müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve markamıza gönül vermiş olan tüm dostlarımızın yoğun talepleri üzerine açıklama yapma gerekliliğimiz hasıl olmuştur.

Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz."