Başkan Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması: Denetimlerimiz devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi.

Köfteci Yusuf (AA)

ÜRÜN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere yenisini ekledi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

BURSA'DAKİ 2 İŞLETMEDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi. İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından uçakta konuya ilişkin kendisine sorulan soruya yanıt verdi.

Başkan Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretinin dönüşünde Köfteci Yusuf hakkında konuştu (AA)

"DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

SORU: Sayın Cumhurbaşkanım Tarım Bakanlığı'nın başlattığı bir mücadele var. Zehirli gıdalar, tağşiş, millete domuz eti falan yediren müesseseler var. Bunlar ifşa ediliyor Tarım Bakanlığı tarafından. Bu mücadeleyi siz nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi de bir köfteci zinciri var. Önce "Kollanıyor" denildi, sonra ifşa edildi. Şimdi de "Haksızlık yapılıyor" filan deniyor. Tam bir tartışmanın göbeğinde o köfteci zinciri. O tartışmaları da izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?

İşte Başkan Erdoğan'ın yanıtı:

"Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus."

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Bakanlığın listeyi güncellemesinden dakikalar önce Köfteci Yusuf'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise ürünlerde domuz eti kullanılmadığı, ürünlerden numune alma işlemleri sırasında yapılan birçok teknik hatanın analiz sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırdığı ifade edilmişti. Açıklamada, "Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12 bin personel istihdam eden şirketimizde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir" değerlendirmesinde bulunulmuştu.