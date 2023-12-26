Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim A Haber’de aktardı

İşi faizden ve krediden çıkartabilecek, bir gayrimenkul sertifikası programı var. Bu program şu anda masada. Çok inanılan ve inandığımız bir program.

Yeni konut modelinde arsanın devletten olduğu, üstündeki inşaatı özel sektördeki inşaat firmalarının yaptığı ve vatandaşa satılık değil de kiralık şeklinde bir konut modeli olacak.