Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim A Haber'de aktardı
Faiz artışı ve talepteki daralma, konut piyasasında fiyatlara yansıdı. Bu durum ev alma planını rafa kaldıran pek çok alıcıyı heyecanlandırdı. Peki, yeni konut kredisi oranları 2024'te fiyatları nasıl etkiler? Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim merak edilen tüm soruları A Haber'de yanıtladı.
2024 yılında konut kredisi faiz oranları ne olacak? Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Yeni konut kredisi oranları 2024'te fiyatları nasıl etkiler? A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, tüm soruların cevaplarını A Haber'e verdi.
Murat Dada'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
2023 yılında değişik ekonomik parametreler ile geçtiğimiz bir yıl oldu. Ekonomi yönetiminin değişmesinden sonra da faiz oranların da ciddi değişiklikler gerçekleşti.
Mevduat faizleri diğer faizlere de etki eden önemli faizler. Bugün mevduat faizlerinin yükselmesi, nispeten konut kredi faizlerinin de yükselmesine sebebiyet verdi.
Gayrimenkul satışı azaldı mı? Evet nispeten geçtiğimiz yıllara göre düşüşler görüldü ancak bazı şerlerin içindeki hayır da burada ortaya çıkıyor.
Gayrimenkuldeki bu düşüş fiyatlara da bir düşüş olarak yansıdı. Fiyatların üzerinde ciddi bir köpük vardı. Bu köpük en azından hem kira hem de satış fiyatlarında nispeten yıl sonu itibarıyla geri gelmiş durumda. Biz bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz.
Hükümetin 2024 yılı içerisinde gayrimenkul için çeşitli planları var. Özellikle yaza doğru, satışlarda ciddi oranda artış bekliyoruz.
Cumartesi günü "Yarısı Bizden Kampanyası" ile çok özel koşullarda, konut yenileme çalışmalarının İstanbul'da yapılacağı söyleniyor. Bununla alakalı devletimiz, daire başına 1,5 milyon TL'ye varan destek paketi açıkladı.
Rezerv alanlara yapılacak 400 bin konut, arza eklenecek. Arzın çoğalması fiyatlara da bir noktada yansıyacak ve fiyatlar dengeli bir şekilde düşecek.
İşi faizden ve krediden çıkartabilecek, bir gayrimenkul sertifikası programı var. Bu program şu anda masada. Çok inanılan ve inandığımız bir program.
Yeni konut modelinde arsanın devletten olduğu, üstündeki inşaatı özel sektördeki inşaat firmalarının yaptığı ve vatandaşa satılık değil de kiralık şeklinde bir konut modeli olacak.
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