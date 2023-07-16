Türkiye’de siyasi muhalefet ve demokrasi! Türkiye’de muhalefetin dünü ve bugünü

1950 ve 57'deki seçimlerde ise iktidarı Demokrat Parti'ye verdi millet. CHP, muhalefet konumundaydı artık. 1950-1960 yılları arasında filizlenen sert politik ortam basın, üniversite, siyasi muhalefet ve askeri bürokrat kesimi bir araya getirdi. Demokrat Parti karşısında oluşan bu blok askerin önderliğinde 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirdi. Demokratik düzen ortadan kaldırıldı. Uzun yıllar devam edecek olan "vesayet" düzeni inşa edildi. 1960 darbesiyle birlikte demokrat parti kapatıldı. Sonraki dönemde bir bakıma bu partinin siyasi mirasını devralan iki siyasi oluşum olan Yeni Türkiye Partisi ile Adalet Partisi kuruldu. Cuntanın müdahalesinin ardından yapılan ilk seçimlerde toplamda koalisyon kuracak güce sahipti bu iki siyasi oluşum. Ancak askeri vesayetin müdahalesi nedeniyle mümkün olmadı bu ittifak. Hal böyle olunca da 1965 yılına İnönü liderliğindeki koalisyonlarla gelindi. 1965-1971 yılları arasında yaşanan Adalet Partisi iktidarı dönemi ise "ülke tarihinde çok partili düzene en fazla yaklaşılan zaman dilimi" olarak nitelendirildi. Sol cenahta Türkiye İşçi Partisi, muhafazakar cenahta Milli Nizam Partisi ve milliyetçi cenahta ise Milliyetçi Hareket Partisi kuruldu. Türkiye'de daha önceki dönemlerde görülmemiş çoğulcu bir siyasi iklim hakimdi artık. Ancak bu süreç de 12 Mart 1971 askeri müdahalesiyle noktalandı.