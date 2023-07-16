Türkiye’de siyasi muhalefet ve demokrasi! Türkiye’de muhalefetin dünü ve bugünü

Türk demokrasi tarihinde iktidar ve muhalefet ilişkileri genel anlamda sorunlu bir alan olarak kendini gösterdi hep. Yapıcı bir tutum yerine yıkıcı bir muhalefet anlayışının benimsenmesi siyasal kavgaları, halk olaylarını ve darbeleri de beraberinde getirdi her seferinde. A Haber Osmanlı'dan Cumhuriyet'e iktidar ve muhalefet ilişkilerini mercek altına aldı

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