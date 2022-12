Hukukçu Avukat Serkan Toper: CHP, Amerikan merkezli küresel akla teslim oldu! 6’lı masadan tepki yok

"CHP, ABD MERKEZLİ AKLA TESLİM OLDU"

3 Aralık'ta "VİZYON" belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Avukat Serkan Toper, "Her çıktığım programda bunu anlatmaya çalışıyorum. Partiler arası iktidar savaşları olur. Adaletten eğitime teknolojiden savunma sanayiine kadar. Her birinin projeleri taahhütleri olabilir. Ama bu seçim böyle bir seçim değil. CHP çok net liberal evrensel değerlere yani, Amerikan merkezli küresel akla teslim olduğunu be bununda başını çektiği 6'lı masanın misyonunu yürüttüğünü açıkça ifade etmiştir kamuoyuna. Hiç 6'lı masadan tepki yok. Hepsi hedef ve eylem birlikteliği içerisinde." şeklinde konuştu.