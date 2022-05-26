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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? Asılsız iddiaları servis eden isim Yurter Özcan kimlerle neden görüştü? FETÖ ile yakın temas

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? Asılsız iddiaları servis eden isim Yurter Özcan kimlerle neden görüştü? FETÖ ile yakın temas

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sözde belgeler taşıyarak algı operasyonun parçası olan Yurter Özcan, ana muhalefet liderinin ABD'deki kilit ismi konumunda. CHP'nin ABD temsilcisi olan Yurter Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ'cüler ve CIA ajanları ile dikkat çeken temaslarda bulundu. Peki Özcan kiminle, nerede ve neden görüştü? İşte ayrıntılar...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında ortaya attığı asılsız iddiaların adresi FETÖ'cülerin sığınağı olan ABD.

Kilit isim ise, CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan.

Peki Yurter Özcan kim, ABD'de de kimlerlerle, neden görüştü?

Özcan'ın CIA ajanı Henri Barkey ile teması dikkat çekiyor.

CHP'li Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Barkey ile bir araya geldi.

15 Temmuz'da da rol aldığı belirtilen Barkey'in, o gece Büyükada'da bir otelde kaldığı, 15 kişilik ekibi ile gelişmeleri anbean takip edip uluslararası görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Özcan darbe girişiminden bir gün önce de ABD Savunma Bakanlığı'ndaydı.

Bakanlığın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politika dosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi.

Pentagon'da olduğunu doğrulayan Özcan, sadece tanışmak için orada olduğu söyledi.

Yurter Özcan, FETÖ'nün ABD'deki en tanıdık lobicilerinden biri olan Michael Rubin ile de temasa geçti.

Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söylemişti.

CHP'li Özcan, 17-25 Aralık'tan sonra Washington'da firari FETÖ'cülerin toplantısına katıldı.

Aynı toplantıda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da vardı. FETÖ'cülerle samimi görüntüler vermişti.

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