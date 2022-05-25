Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftira kampanyasına FETÖ’cülerden destek!

CAN DÜNDAR: KAÇAMAYACAKSINIZ

FETÖ'den yargılanan ve yurt dışına kaçan sanıkların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına verdiği destekler şöyle:





Can Dündar: "ENSAR ve TÜRGEV çıktı altından.. Kemal Kılıçdaroğlu, psikolojik üstünlüğü kaptı, sürüyor. Kaçamayacaksınız"





Emre Uslu: "Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıkladığı Belgeleri 5 yıl önce yazmıştık. İşte o vakıf."





Adem Yavuz Arslan: "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP yönetimi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kaçış planları'na dikkat çekiyor. Şu video da 'orta ve alt kademe'de kaçış pratiklerini anlatmıştım. AKP'liler nereye 'kaçıyor'?"





Said Sefa: "Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' açıklamaları boşuna değil. Hepsi bir yol arıyor."





Cevheri Güven: "Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bir kaçış planından ve para kaçırmadan bahsetti. Bu akşam 22:00'da detayları açıklayacak. Erdoğan'ın oligarklarının kaçışını, para kaçırmalarını anlatmıştım şu videomda"