AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Yaptığı siyaset değil ahlaksızlık! Yine FETÖ’den sufle alıyor

GERÇEK DOĞA DÜŞMANI CHP'DİR

Muhalefette bir doğa hassasiyeti yok. Erdoğan düşmanlığını yüzünden güzel olan her şeye düşman olmak var. Kılıçdaroğlu 2018 yılında çıkıp "Atatürk Havalimanı'nı şehir parkı yapmak benim projemdi, AK Parti çaldı" diyor. 5 sene sonra tam tersini söylüyor.

Pazar günü ilk fidanı dikiyoruz, hala utanmadan buraya AVM yapılacak, rezidans yapılacak diyorlar. İstanbul'da yeşil katlimı yapan CHP'li Büyükşehir belediyesidir. Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı Kaftancıoğlu, isim üzerinden Atatürk'ü suiistimal etmeye çalışıyor. Bunların doğa ve Atatürk hassasiyetleri de sahtedir.