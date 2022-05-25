25 Mayıs 2022, Çarşamba
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CHP – FETÖ ilişkisinin perde arkası
6 yıl öncesi... 14 Aralık 2014 tarihinde Zaman Gazetesi'ne FETÖ operasyonu düzenlendi. Ekrem Dumanlı dahil pek çok kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise operasyonu eleştirdi. Fetullahçı Terör Örgütü, parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden biri de CHP oldu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, kaset kumpası ile görevden indirildi ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. İlk adım başarıyla tamamlanmıştı ve daha sonra her şey adım adım ilerledi. İşte CHP ve FETÖ'nün dikkat çeken yakınlığı...