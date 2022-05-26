26 Mayıs 2022, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? Asılsız iddiaları servis eden isim Yurter Özcan kimlerle neden görüştü? FETÖ ile yakın temas
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sözde belgeler taşıyarak algı operasyonun parçası olan Yurter Özcan, ana muhalefet liderinin ABD'deki kilit ismi konumunda. CHP'nin ABD temsilcisi olan Yurter Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ'cüler ve CIA ajanları ile dikkat çeken temaslarda bulundu. Peki Özcan kiminle, nerede ve neden görüştü? İşte ayrıntılar...