Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftira provokasyonu! Manidar zamanlama: Sinyalin verildiği gün devreye girdi! Çarpıcı sözler: FETÖ’nün sözcülüğünü yapıyor

FETÖ ARGÜMANLARINI KULLANIYOR

A Haber canlı yayınına bağlanan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın zamanlamasına dikkati çekti. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ argümanlarına kullandığını da vurguladı. FETÖ'nün rahatsız olduğu bazı vakıfların Kılıçdaroğlu tarafından hedef alındığını da söyledi.

Peki Başkan Erdoğan'a iftiralarının perde arkasında ne var? İftira siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun rolü ne? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftira ve tehditleriyle ne amaçlıyor? Suriye'ye harekat ve NATO tartışması kimleri harekete geçirdi? Kılıçdaroğlu'na iftira kampanyasının dayanağı FETÖ'cüler mi? Meselenin hukuki boyutu ne?

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.