Düzce'de vatandaşlardan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki mitinginden sosyal medyaya yansıyan görüntüler yurt genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Düzce'ye giden Kılıçdaroğlu, "Burası Kandil değil Düzce! Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu için, "Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin/15 Temmuz" pankartı da açıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de bir araya gelmek istediği vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi desteklemekten geri adım atmayan Kılıçdaroğu, Başkan Erdoğan hakkındaki iftiralarıyla da hedef olmuştu.
"BURASI KANDİL DEĞİL"
CHP lideri Kılıçdaroğlu gittiği Düzce'de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin Maltepe mitingine atıfta bulunarak, "Burası Kandil değil Düzce! Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösterdi.
15 TEMMUZ GÖNDERMESİ
Yalan ve iftiralarla siyasi hayatını sürdürmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir kez daha Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Başkan Erdoğan hakkında iftiralarıyla algı operasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu cevabını Düzce'de aldı.
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasındaki kaçışını hatırlatan pankart hazırlayan bir vatandaş, "Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin/15 Temmuz" ifadelerine yer verdi.
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