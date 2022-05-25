Düzce’de vatandaşlardan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de bir araya gelmek istediği vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi desteklemekten geri adım atmayan Kılıçdaroğu, Başkan Erdoğan hakkındaki iftiralarıyla da hedef olmuştu.