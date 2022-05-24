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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de flaş açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira siyaseti ile ilgili, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit ettiğini belirten Çelik, "Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor." açıklamasını yaptı.

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