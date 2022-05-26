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Şehit yakınları ve gazilerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "FETÖ/PKK sözcülüğü" tepkisi! Değirmenlerine su taşımıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Şehit yakınları ve gazilerden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na FETÖ/PKK sözcülüğü tepkisi! Değirmenlerine su taşımıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ortak iş yapması tepki çekmeye devam ediyor. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Ülkede şehit olmamış gibi davranan Kılıçdaroğlu, bu tavırlarıyla terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın sözcülüğüne soyunmuştur. Terör örgütlerinin değirmenine su taşımıştır" ifadelerine yer verdiler.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe-Kilit Operasyonunda 5 vatan evladının şehit verildiği, milletçe yüreklerin dağlandığı bir günde, kaset komplosu ürünü ana muhalefet partisi liderinin ortaya yalan ve palavralarla ülke gündemini değiştirme uğruna şehitlerin aziz hatıralarına saygısızlık ettiğini dile getirdi.

Sözen ve Gündüz, "Milletçe yas tuttuğumuz böyle kara bir günde ülkede hiç şehit yokmuş gibi davranan Kılıçdaroğlu, hadsizlik, küstahlık ve aymazlık etmiştir. Milletimizin derdiyle dertlenmeyen, milletin acısını yüreğinde hissetmeyen bizden değildir, bu millete ait değildir. Halkımızın yüzde 52'sinin oyunu alan cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarf ettiği aslı astarı olmayan sözler, yalanlar ortaya atarak halkımızın iradesine saygısızlık etmiş, yalancı ve düzenbaz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kılıçdaroğlu, bu tavırlarıyla terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunmuştur. Terör örgütlerinin değirmenine su taşımıştır" denildi.

Ortak basın açıklamasında "Kılıçdaroğlu, bu tavırlarıyla bu millete ait olmadığını bir kez daha göstermiştir. Siyaset uğruna, HDP'den birkaç oy alma uğruna hadsizlik ve küstahlık eden Kılıçdaroğlu, bu tavırlarıyla ülke düşmanı, millet düşmanı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kılıçdaroğlu'nun şehitlerimize karşı bu saygısızlığını, bu densizliğini şehit aileleri olarak hiçbir zaman affetmeyeceğiz." denildi.

Toplantı şu ifadelerin ardından sona erdi;

"Şehitlerimize saygısızlık eden Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği siyasi parti biz şehit aileleri nezdinde yok hükmündedir. Bundan sonra Kılıçdaroğlu gittiği her yerde biz şehit ailelerini ve gazileri karşısında görecektir. Artık Kılıçdaroğlu'nun bu yalanlarına, bu seviyesiz söylemlerine karşı asla sessiz kalmayacağız. Ülkemizdeki bütün şehit ailelerini, gazileri Kılıçdaroğlu'na tepki göstermeye ve gördükleri yerde lanetlemeye davet ediyoruz"

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