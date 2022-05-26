Şehit yakınları ve gazilerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "FETÖ/PKK sözcülüğü" tepkisi! Değirmenlerine su taşımıştır

Sözen ve Gündüz, "Milletçe yas tuttuğumuz böyle kara bir günde ülkede hiç şehit yokmuş gibi davranan Kılıçdaroğlu, hadsizlik, küstahlık ve aymazlık etmiştir. Milletimizin derdiyle dertlenmeyen, milletin acısını yüreğinde hissetmeyen bizden değildir, bu millete ait değildir. Halkımızın yüzde 52'sinin oyunu alan cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarf ettiği aslı astarı olmayan sözler, yalanlar ortaya atarak halkımızın iradesine saygısızlık etmiş, yalancı ve düzenbaz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kılıçdaroğlu, bu tavırlarıyla terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunmuştur. Terör örgütlerinin değirmenine su taşımıştır" denildi.