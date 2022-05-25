Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset duvara tosladı! Dileyen herkes resmi siteden ulaşabiliyor

TÜRGEV VE ENSAR VAKFI: "AÇIK KAYNAKLARDAN DİLEYEN HER VATANDAŞIN ULAŞABİLECEĞİ BİLGİLER"

TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRGEV ve ENSAR Vakfının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıflarının, gençleri çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: