Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset duvara tosladı! Dileyen herkes resmi siteden ulaşabiliyor

TURKEN VAKFI, ABD'YE VE İ̇NGİLTERE'YE GELEN TÜRK ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR

TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlıyor. Vakıf öğrencilerin aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini korumalarını hedefliyor.

Öğrenciler için ilk evini New York'da açan vakıf, misafirlerine pek çok sosyal ve kültürel imkân sunan 200 kişilik bir kompleks inşa etmeye başladı.

TURKEN Vakfı, başta New York olmak üzere Washington, Boston, Virginia, Syracuse şehirlerinde toplam 8 öğrenci evi ile yaklaşık 50 öğrenciye hizmet veriyor.

Turken Foundation, başta New York olmak üzere; öğrenciler ile birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam etmekte. Her yıl Ramazan ayında Müslüman öğrencilere New York'ta iftar yemeği verilmekte bununla beraber Youth Bridge projesi kapsamında her yıl sayıları 100'ü aşan Amerikalı misafir öğrenci Türkiye'de ağırlanmakta..

2015 yılında kurulan TURKEN Vakfı UK ile İ̇ngiltere'de de öğrencilerimize destek oluyor. Londra'da bulunan merkez ofisi üzerinden akademik ve sosyal anlamda Türkiye'den gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor.