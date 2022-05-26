4,5 milyon ton tahıl Odessa’da! Milyonlarca ton tahıl limanlardan nasıl kurtarılacak?

NATO ve İngiltere bölgeye savaş gemisi göndererek yük gemilerine refakat etmek için çalışma başlatacağını açıklandı. Bu gemilerin gelmesiyle Rusya ile sorun yaşanır mı? sorusu herkes tarafında soruluyor. Duruma göre burada 4,5 milyon ton tahıl bir süre daha bekleyecek.