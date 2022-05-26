4,5 milyon ton tahıl Odessa'da! Milyonlarca ton tahıl limanlardan nasıl kurtarılacak?
Rusya-Ukrayna savaşı 92. gününde devam ediyor. Bölgede çatışmalar şiddetleniyor. Ukrayna’nın dünyaya açılan noktalarından olan Odessa ise kritik öneme sahip. Limanlarda 4,5 milyon ton tahıl bekliyor. NATO ülkeleri Odessa'da 'koruyucu' koridor oluşturacak. A Haber ekipleri Odessa’ya gitti ve bölgeden son durumu ekrana taşıdı.
Odessa Limanı'nda 4,5 milyon ton tahıl bekliyor. Dünyada tahıl sıkıntı yaşanırken bölgeden tahıllar nasıl kurtarılacak. A Haber Mert Hacıalioğu son durumu şöyle aktardı:
"Odessa çok önemli bir liman kenti. Kıyı kenti olan Mariupol'de mayın temizliği yapılıyor ancak burada Ukrayna Odessa'yı korumak için mayın temizliği yapmıyor. Limana girişler birçok noktadan kapatılmış durumda. Milyonlarca ton tahıl limanlarda bekliyor.
Gemiler limandan çıkış yapamıyor. Açık denizde şu an güvenlik yok ve Rusya donanmasıyla birlikte hareket halinde. Avrupa'da enerji krizinin yanında gıda krizi de başlamış durumda. Fiyatlar sürekli olarak yükseliş gösteriyor.
NATO ve İngiltere bölgeye savaş gemisi göndererek yük gemilerine refakat etmek için çalışma başlatacağını açıklandı. Bu gemilerin gelmesiyle Rusya ile sorun yaşanır mı? sorusu herkes tarafında soruluyor. Duruma göre burada 4,5 milyon ton tahıl bir süre daha bekleyecek.
Ukrayna, Avrupa'nın tahıl ve gıda deposu durumunda. Kara ve demir yollarında yaşanan aksaklıklara karşı Odessa çok önemli bir konuma sahipti. Ancak şu anda kullanılamıyor. Bölgede Türk gemileri de bulunuyor."
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