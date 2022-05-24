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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: 15 Temmuz’da kimin kaçacak delik aradıklarını gördük

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Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: 15 Temmuz’da kimin kaçacak delik aradıklarını gördük

A Haber'de açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik iftira sözlerine yönelik “Ne yaparlarsa yapsınlar bürokratlar pirim vermeyecek. 15 Temmuz’da kimin saklanacak delik aradıklarını gördük” dedi.

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