Aralıklı oruç nedir? IF diyeti nasıl yapılır? Aralıklı oruç (IF diyeti) ile ilgili çarpıcı araştırma! Geleneksel diyetten farkı yok

"AKDENİZ DİYETİ ÖNERİYORUZ"

Baydı "Aralıklı orucun sürdürülebilirliği konusunda şüphelerimiz var. Kişilerin yaşam tarzına bu her zaman uymayabiliyor. Ayrıca çok uzun vadede çalışmalar da elimizde yok. Bu anlamda bunu mutlaka yapın uygulayın diyebileceğimiz bir beslenme modeli değil. Biz genellikle Akdeniz diyeti öneriyoruz. Kilo vermek istiyorsa bunu 16-8 üzerinde yapmak zorunda değil. Kalori kısıtlaması yapabiliyorsa bir uzman eşliğinde her durumda kilo verebilir." şeklinde konuştu.