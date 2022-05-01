Aralıklı oruç nedir? IF diyeti nasıl yapılır? Aralıklı oruç (IF diyeti) ile ilgili çarpıcı araştırma! Geleneksel diyetten farkı yok
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla diyet yapanların sayısı da artı. Çin'de yapılan bir araştırma ise diyetlerle ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Son dönemde popüler olan "aralıklı açlık" diyetinin geleneksel diyetten bir farkının olmadığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Beslenme uzmanı Nur Ecem Baydı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Obez kişiler tam bir yıl boyunca izlendi, "aralıklı açlık" diyeti ile geleneksel diyet arasında kilo vermede fark olmadığı tespit edildi.
ARALIKLI ORUÇ NEDİR?
Beslenme uzmanı Nur Ecem Baydı detayları anlattı.
Baydı, "Aralıklı oruç kişinin yemek yediği zaman dilimini belli bir zaman aralığına kısıtladığı yeme örüntüsü. Sıklıkla yapılan türü 16-8. Yani 24 saatlik zaman diliminde 8 saat boyunca yemeklerini yiyebiliyorlar. Kalan 16 saatlik zaman diliminde aç kalınıyor." ifadelerini kullandı.
ÇARPICI ARAŞTIRMA
Çin'de yürütülen ve sonuçları kısa süre önce dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma, "aralıklı açlık" diyetinin geleneksel diyete göre daha avantajlı olmadığını kanıtladı.
Araştırmada obezitesi olan 139 kişi bir yıl süreyle iki gruba ayrılarak izlendi. Birinci grup sadece 08 -16.00 saatleri arasında beslendi. İkinci grup kalori kısıtlamasıyla günün her saatinde yemek yiyebildi.
YÜZDE 80'İ VÜCUT YAĞINDAN GİTTİ
Bir yıl sonunda her iki grupta da kilo kaybı oldu. Kilo kayıplarının yüzde 80'i vücut yağından gitti, kişilerin bel çevreleri 7-8 santim azaldı.
Obeziteyle ilişkili şeker, kolesterol, tansiyon değerlerinin de birbirine benzer şekilde düştüğü saptandı.
Baydı, "Kalori kısıtlaması yani aldığımız enerjiden harcadığımız enerji daha fazlaysa bu otomatikman kilo kaybıyla sonuçlanıyor. Bu çalışmada bu vurgulanmış. Kişiler isterlerse 24 saat boyunca yemek yesinler. İsterlerse de bunu 8 saatlik dilime sığdırsınlar günlük kalori alımları harcadıklarından az ise ki bu çalışmada öyle bu kişiler benzer şekilde kilo vereceklerdir." dedi.
Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı, "aralıklı oruç" diyetini yaşam tarzı haline getirip, sürekli yapmanın zararsız olduğuna yönelik bir veri bulunmadığına dikkat çekti. Akdeniz tipi beslenmeyi tavsiye etti.
"AKDENİZ DİYETİ ÖNERİYORUZ"
Baydı "Aralıklı orucun sürdürülebilirliği konusunda şüphelerimiz var. Kişilerin yaşam tarzına bu her zaman uymayabiliyor. Ayrıca çok uzun vadede çalışmalar da elimizde yok. Bu anlamda bunu mutlaka yapın uygulayın diyebileceğimiz bir beslenme modeli değil. Biz genellikle Akdeniz diyeti öneriyoruz. Kilo vermek istiyorsa bunu 16-8 üzerinde yapmak zorunda değil. Kalori kısıtlaması yapabiliyorsa bir uzman eşliğinde her durumda kilo verebilir." şeklinde konuştu.
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