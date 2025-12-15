CHP’de iç kuşatma! Muhalif çıkışlara disiplin sopası

LİSTEDEKİ 9 VEKİL



Mektup hamlesiyle genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan söz konusu vekiller; Deniz Demir, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Gamze Akkuş İlgezdi olarak sıralanıyor.

Partili kurmayların bir süredir 9 vekilin demeçlerini incelemeye aldığı, bundan sonraki süreçte de yakın takibin süreceği aktarıldı. Öte yandan CHP içerisindeki muhalif vekillerin bu grup ile sınırlı olmadığı, sessiz isimlerle birlikte sayının 25'e kadar çıkabileceği savunuluyor.

İHRAÇ TEHDİDİ HAFIZALARDA



Genel merkez kanadının yeni dönemde, yolsuzluk soruşturmaları ile mutlak davasına yönelik iddiaların araştırılmasını savunan demeçlere sıfır toleransla yaklaşacağı ve kendilerinin onaylamadığı yayın organlarına demeç veren isimlere de yaptırım uygulama kararı aldığı öne sürülüyor.

Bu kapsamda gerekli görülen durumlarda hızla disiplin süreçlerinin başlatılacağı bildirildi. Özgür Özel ise 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada yeni döneme ilişkin net mesajlar vererek, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" ifadelerini kullanmıştı.