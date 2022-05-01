01 Mayıs 2022, Pazar
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Aralıklı oruç nedir? IF diyeti nasıl yapılır? Aralıklı oruç (IF diyeti) ile ilgili çarpıcı araştırma! Geleneksel diyetten farkı yok
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla diyet yapanların sayısı da artı. Çin'de yapılan bir araştırma ise diyetlerle ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Son dönemde popüler olan "aralıklı açlık" diyetinin geleneksel diyetten bir farkının olmadığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Beslenme uzmanı Nur Ecem Baydı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.