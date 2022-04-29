Google'den itiraf gibi açıklama! Chrome kullanıcıları dikkat... Uzman isim uyardı: Verilerinize ve bilgisayarlarınıza ulaşılabilir
Son dakika haberi... Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi. 30 açık bulundu ve 7'si yüksek riskli.Peki Chrome kullanıcıları ne yapmalı? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Demircan, kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu. Demircan, "Eğer sizin işletim sisteminizde de açıklar varsa Chrome üzerindeki bu açıktan yararlanarak verilerinize ve bilgisayarınıza ulaşılabilir." dedi.
Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Google'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Şirket internet tarayıcısı Chrome'un hackerların hedefi olduğunu açıkladı.
Konunun detaylarını Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan A Haber canlı yayınında anlattı. Demircan, kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"AÇIK OLMASI ÇOK NORMAL"
Bir siber güvenlik profesyoneli gözüyle baktığımızda uygulamaların içinde açık bulunuyor olması çok normal. Uygulamaların doğası gereği çok normal. Bence kullanıcılar korkmalılar ama sevinmeliler de bu açıklar rapor edildi her şeyden önce.
ASIL TEHLİKE...
Bu açıklar hep vardı ama iyi niyetli profesyoneller tarafından beyaz şapkalı hacker dediğimiz profesyoneller tarafından keşfedilmemişti. Öncesinde bunu kimler keşfetti, kimler bu açıkları sömürdü, ne tür verileri çaldılar elbette bunlar soru işareti.
"NE KADAR ERKEN TESPİT EDİLİRSE O KADAR GÜVENLİ"
Bir açıklama yapmak zorunda kalacaklar eğer ciddi bir veri sızıntısı olduysa. Ama an itibariyle bu tarz açıklamaların yapılması ve bunu kapatmanın yönteminin anlatılıyor olması biraz derin nefis almamızı sağlayan bir yönü de var maalesef çünkü uygulamanın kültürünün içerisinde kodun içerisinde her zaman açık bulunma olasılığı var bu sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Her yeni güncelleme yaptığınızda kodu tekrar değiştirdiğiniz anlamına geldiği için farklı açıkları da doğurabiliyor. Yazılımın doğasında olan bir şey ama ne kadar erken tespit edilirse elbette o kadar güvenli çalışıyor.
BİREYSEL KULLANICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Google'da belirtilen açıkların büyük bir kısmı uzaktan kod çalıştırabilmesiyle alakalı. Eğer sizin işletim sisteminizde de açıklar varsa Chrome üzerindeki bu açıktan yararlanarak verilerinize ve bilgisayarınıza ulaşılabilir. Güvenliğe tek bir bakış açısıyla bakmamak lazım. Sizin Chrome'u çalıştırdığınız işletim sisteminin güvenliği de çok önemli bunun dışında diğer uygulamaların güvenliği de çok önemli. Düzenli olarak güncelleme yapıyor olmamız çok kıymetli.
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