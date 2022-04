Google’den itiraf gibi açıklama! Chrome kullanıcıları dikkat... Uzman isim uyardı: Verilerinize ve bilgisayarlarınıza ulaşılabilir

"NE KADAR ERKEN TESPİT EDİLİRSE O KADAR GÜVENLİ"

Bir açıklama yapmak zorunda kalacaklar eğer ciddi bir veri sızıntısı olduysa. Ama an itibariyle bu tarz açıklamaların yapılması ve bunu kapatmanın yönteminin anlatılıyor olması biraz derin nefis almamızı sağlayan bir yönü de var maalesef çünkü uygulamanın kültürünün içerisinde kodun içerisinde her zaman açık bulunma olasılığı var bu sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Her yeni güncelleme yaptığınızda kodu tekrar değiştirdiğiniz anlamına geldiği için farklı açıkları da doğurabiliyor. Yazılımın doğasında olan bir şey ama ne kadar erken tespit edilirse elbette o kadar güvenli çalışıyor.