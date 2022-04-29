Google'den itiraf gibi açıklama! Chrome kullanıcıları dikkat... Uzman isim uyardı: Verilerinize ve bilgisayarlarınıza ulaşılabilir

Son dakika haberi... Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi. 30 açık bulundu ve 7’si yüksek riskli.Peki Chrome kullanıcıları ne yapmalı? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Demircan, kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu. Demircan, "Eğer sizin işletim sisteminizde de açıklar varsa Chrome üzerindeki bu açıktan yararlanarak verilerinize ve bilgisayarınıza ulaşılabilir." dedi.

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