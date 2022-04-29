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Google'den itiraf gibi açıklama! Chrome kullanıcıları dikkat... Uzman isim uyardı: Verilerinize ve bilgisayarlarınıza ulaşılabilir

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 16:05
Son dakika haberi... Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi. 30 açık bulundu ve 7’si yüksek riskli.Peki Chrome kullanıcıları ne yapmalı? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Demircan, kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu. Demircan, "Eğer sizin işletim sisteminizde de açıklar varsa Chrome üzerindeki bu açıktan yararlanarak verilerinize ve bilgisayarınıza ulaşılabilir." dedi.
Chrome kullanıcıları dikkat: Verilerinize... CHROME KULLANICILARI DİKKAT: VERİLERİNİZE...

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Chrome kullanıcıları dikkat: Verilerinize...
Chrome kullanıcıları dikkat: Verilerinize...
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