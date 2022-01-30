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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz elçi Dominick Chilcott ile ne görüştü? Çarpıcı sözler: Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası! Londra'dan...

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz elçi Dominick Chilcott ile ne görüştü? Çarpıcı sözler: Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası! Londra’dan...

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar esareti yaşandığı sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye tepkiler sürüyor. Peki İmamoğlu yemekte ne görüştü? Balıkçıda yemeğin perde arkası ne? CHP'nin bu yemekten haberi var mıydı? Eski Bakan Bülent Akarcalı, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Hukukçu Serdar Öktem, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar esareti yaşandığı sırada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda yemek yemesine tepkiler sürüyor.

Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeden haberi var mıydı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı görüşmesi CHP'ye karşı 2023 hamlesi mi? İBB Başkanı İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu? Kar esareti anındaki görüşmenin detayları açıklanacak mı? CHP'de "Balıkçı ayrışması" mı yaşanıyor?

Eski Bakan Bülent Akarcalı, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Hukukçu Serdar Öktem, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

"KAMUOYUNA AÇIKLANMASI GEREKİR"

Eski Bakan Bülent Akarcalı: Mesele aslında parti düzeyinde ve kamu yapısı düzeyinde bununla ilgili kurumsal bir yaklaşım olmayışı. Ben bu hususa ANAP'a hemen hemen başladığım ilk günden itibaren ilgi gösterdim. Tanzimat'ta başlayan bir alışkanlıkla maalesef elçilerin büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerini imkan verilmesi oldu. O da sürekli olarak bu elçileri görevlerinin üstünde imkanlara sahip olduklarını zannederek sürekli olarak kendilerine danışma hususlarına gidildi. Zamanımın büyük birçoğu Batı'da geçti.

Ben Fransa'da diyelim ki Paris Büyükelçisi'nin bir balıkçıda yemek yediğini hiç duymadım diğer ülkelerde de. Elçiler yalnız diplomatik görevlerini yaparlar. Bu işin esası nasıl olmalı? Üzerinde kamu görevi kamu yetkisi olan her kişinin bu ister siyasi kişilik olsun ister idari kişilik yapacağı her yabancı teması ister ülke içinde ülke dışında bunu kesinlikle bağlı olduğu kuruma önceden bilgilendirmek zorunda olmalıdır. İşin tam olarak şeffaflaşması gerek. Gerek görüşmenin yapılacağını gerekse görüşme bittikten sonra da sonuç nedir bunların kamuoyuna açıklanması gerekir.

"BATI BÜYÜKELÇİLERİ ÖZEL SEÇİLİR"

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Ankara'ya gönderdikleri büyükelçiler özellikle Batı büyükelçileri son derece özel seçilir. İstihbaratçıdır, derinliklidir. Derin devletleriyle çok yakın ilişkiler vardır. ABD elçilerinin 20 seneden beri Türkiye'de ne gibi tezgahlara girdiklerini hep biliyoruz.

İSTİHBARATIN BAŞINA GEÇTİLER

Son olarak İngiltere'nin de Ankara Büyükelçisi gitti istihbaratın başına geçti. Fransız istihbaratının başında da Ankara'dan giden büyükelçi vardır. Yani bu kadar önemli olduğu için büyükelçiler Türkiye'de oyun içine oyun tezgahlamakta birebir yetiştirilmiş adamlardır. Dizayn hareketlerinde bulunmakta oynarlar.

"LONDRA'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ÇIKARTMAK İSTİYOR"

Ekrem İmamoğlu, Londra'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkartmak istiyor. Biliyor ki Batı etkili olacak, biliyor ki Batı ekolü Türkiye'de Tayyip Bey'i milli ve yerli Cumhurbaşkanını devirmek için bir Atlantik ittifakı yan yana getirdiler.

GÖREVE GELDİĞİNDE KRİTİK ATAMA

Ekrem İmamoğlu göreve geldiği anda çok kritik bir ismi göreve getirdi. Koç Holding'in beyin kadrosu büyük küresel güç TÜPRAŞ'ın genel müdürünü genel sekreter olarak atadı. Şu anda o genel sekreterin yanında Batı ekonomik sistemiyle çok yakın ilişkiler içinde olmuş Akın Çağlar var. Yani genel sekreterliğine atama yaparken bile Türk milletinden aziz milletten, CHP'den umudunu kesmiş Batı'dan destek alarak Batı ile birlikte bir yere gelmeyi planlamış bir Ekrem İmamoğlu var karşımızda.

"SADECE BİR YEMEK DEĞİL OPERASYONUN BİR PARÇASI"

Batı'nın Türkiye'nin kılcallarıyla bu kadar yakın ilişkisi olması Türkiye'nin yönetilmesi ile ilgilidir. Ekrem İmamoğlu'nun yemek yemesi sadece bir yemek değildir. Türkiye'nin içişlerine İngiltere'den cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi operasyonun bir parçasıdır.

"DEVLETE BİLDİRMESİ GEREKİR"

Hukukçu Serdar Öktem: Devlet büyükleri eğer bir yabancı devletin büyükelçisi veya herhangi bir yöneticisi ile görüşüyorsa Dışişleri kayıtlarına bunun girmesi yazılı olarak bunun devlete bildirilmesi gerekir. Sayın İmamoğlu bunu yapmadığı gibi ortaya şöyle çıktı kişisel verilerim ele geçirilmiştir dedi. Ben buna sadece katılarak güldüm. Bunları bütün vatandaşlarımız telefona girerek ulaşabilir.

Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası! "SADECE BİR YEMEK DEĞİL OPERASYONUN BİR PARÇASI!"

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