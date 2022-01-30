İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz elçi Dominick Chilcott ile ne görüştü? Çarpıcı sözler: Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası! Londra’dan...

"KAMUOYUNA AÇIKLANMASI GEREKİR"

Eski Bakan Bülent Akarcalı: Mesele aslında parti düzeyinde ve kamu yapısı düzeyinde bununla ilgili kurumsal bir yaklaşım olmayışı. Ben bu hususa ANAP'a hemen hemen başladığım ilk günden itibaren ilgi gösterdim. Tanzimat'ta başlayan bir alışkanlıkla maalesef elçilerin büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerini imkan verilmesi oldu. O da sürekli olarak bu elçileri görevlerinin üstünde imkanlara sahip olduklarını zannederek sürekli olarak kendilerine danışma hususlarına gidildi. Zamanımın büyük birçoğu Batı'da geçti.

Ben Fransa'da diyelim ki Paris Büyükelçisi'nin bir balıkçıda yemek yediğini hiç duymadım diğer ülkelerde de. Elçiler yalnız diplomatik görevlerini yaparlar. Bu işin esası nasıl olmalı? Üzerinde kamu görevi kamu yetkisi olan her kişinin bu ister siyasi kişilik olsun ister idari kişilik yapacağı her yabancı teması ister ülke içinde ülke dışında bunu kesinlikle bağlı olduğu kuruma önceden bilgilendirmek zorunda olmalıdır. İşin tam olarak şeffaflaşması gerek. Gerek görüşmenin yapılacağını gerekse görüşme bittikten sonra da sonuç nedir bunların kamuoyuna açıklanması gerekir.