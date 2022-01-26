CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz savunma: Tepkiler beni ilgilendirmiyor
Son dakika haberine göre: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini ilginç ifadelerle savundu. Tepkileri umursamadığını belirten İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim" dedi.
İstanbul'da kar felaketi yaşanırken lüks bir balıkçıda yemek yerken görüntülenen ve o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile birlikte olduğu anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili skandal bir açıklama daha yaptı.
Tepkilerle ilgilenmediğini söyleyen İmamoğllu İngiliz Büüykelçi ile yediği yemeğin çok önemli olduğunu belirtti.
"TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR!"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu şu sözleri kullandı:
BUNUN GÜNDEME GELMESİNİ ŞAKINLIKLA TAKİP EDİYORMUŞ (!)
"Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul'a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor."
TÜRKİYE İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİ KONUŞMUŞ!
"Bir vakit dilimini ayırıp bu resmi buluşmayı hususi bir tarafı da var tabi eşlerimizle beraber yaptık. Ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkileri konuştuk. İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri ile kuracağı ilişki de sorumluluğudur. İngiliz büyükelçi ile yemekte Türkiye - İngiltere ilişkilerini konuştuk."
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