CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan akılalmaz savunma: Tepkiler beni ilgilendirmiyor

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken lüks bir balıkçıda yemek yerken görüntülenen ve o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile birlikte olduğu anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili skandal bir açıklama daha yaptı.

Tepkilerle ilgilenmediğini söyleyen İmamoğllu İngiliz Büüykelçi ile yediği yemeğin çok önemli olduğunu belirtti.