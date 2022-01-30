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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı atama! Soyer’in İZDOĞA'ya atadığı Hakan Akyıldız korsan kitap basmaktan 8 ay hapis yatmış

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı atama! Soyer’in İZDOĞA’ya atadığı Hakan Akyıldız korsan kitap basmaktan 8 ay hapis yatmış

İzmir'de belediye iştirakine yönetici olarak atanan Hakan Akyıldız'ın korsan kitap satmaktan hapis yattığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandal atamalarının yankıları İzmir'de devam ederken yeni bir atama skandalı gerçekleşti.

Konunun detaylarını Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde artık atamalarda liyakat denen hiçbir unsur gözetilmiyor. Şu ana kadar HDP'nin referansıyla gelen kadrolar belediyeye dolduruldu. Bunun üzerine Tunç Soyer'in yaptığı inanılmaz tepki çeken atamalar var. Kendisinin Bornova Anadolu Lisesi'nden dönem arkadaşlarını belediyeye alıyor müdürlüklere getiriliyor.

SKANDAL ATAMALARIN SONU GELMİYOR

Grand Plaza şirketinde şu an Fransa'da yaşayan orada öğretim üyeliği yapan İzmir'de KHK ile görevinden uzaklaştırılan bir profesöre maaş vermeye devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde şehir tiyatroları sanat yönetmenini İZELMAN şirketten maaşa bağladı.

Şimdi en son skandal ise liyakatın ne kadar gözetilmediğini ortaya koyuyor. İZDOĞA şirketi var belediyenin körfez temizliği ve benzeri alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu şirketin genel müdür yardımcılığına daha önce korsan kitap satışından ceza alan hatta 8 ay hapis yatan bir ismi atadığı ortaya çıktı. Hakan Akyıldız isimli bu kişi 3 yıldır yaklaşık olarak genel müdür yardımcılığı görevini yapıyor. Soyer'in siyasi bir takım bağlantılarından dolayı bu göreve getirildiği belirtiliyor.

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