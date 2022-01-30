CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı atama! Soyer’in İZDOĞA’ya atadığı Hakan Akyıldız korsan kitap basmaktan 8 ay hapis yatmış

Şimdi en son skandal ise liyakatın ne kadar gözetilmediğini ortaya koyuyor. İZDOĞA şirketi var belediyenin körfez temizliği ve benzeri alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu şirketin genel müdür yardımcılığına daha önce korsan kitap satışından ceza alan hatta 8 ay hapis yatan bir ismi atadığı ortaya çıktı. Hakan Akyıldız isimli bu kişi 3 yıldır yaklaşık olarak genel müdür yardımcılığı görevini yapıyor. Soyer'in siyasi bir takım bağlantılarından dolayı bu göreve getirildiği belirtiliyor.

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