Son dakika: İstanbul’da yaşanan kar çilesi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İmamoğlu’na sert tepki: Büyük bir yönetim zaafiyeti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de yaşanan yoğun kar yağışı ve İstanbul'daki son duruma ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

BÜYÜK BİR YÖNETİM ZAAFI

Doğrusunu söylemek gerekirse, siyasi hayatımıza negatif olarak geçecek bir dönem yaşanıyor. Afet dönemleri olağanüstü koordinasyon gereken dönemler. Bu dönemlerde aksaklıklar yaşanabilir. Ne kadar güçlü tedbir alırsanız alın istediğiniz anda bunu belli bir sonuca ulaştıramamanız söz konusu olabilir.

Türkiye'nin afetle mücadele kapasitesi, belediyenin deneyimleri bakımından bir ölçü ortaya konulduğunda gereken tedbirleri alıp almadığınız ortaya çıkar.

Bütün bunlar olurken İstanbul Belediyesi'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığının, koordinasyon içerisinde davranmadığının, büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardığı görüldü.

Bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna Açıklama yapmak yerine suçlayıcı, yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var.