Dilara Şahin'in Hollanda’da yaşam fişini çekeceklerdi! A Haber yayını ses getirdi Türkiye devreye girdi! Acılı baba: Erdoğan sesimizi duydu
Hollanda'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesi haftalardır kabusu yaşıyor. Kızları Dilara Şahin kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, hastane yetkilileri Dilara'nın yaşam fişini çekme kararı aldı. A Haber'in olayı duyurmasının ardından ise Sağlık Bakanlığı Dilara için devreye girdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, acılı ailenin yanından detayları aktardı. Baba Oğuz Şahin, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun çok mutluyum çok gururluyum. Mutluluğumun sebebi liderimiz sesimizi duydu. Her şeyiyle seferber oldular. Devletimiz şefkatini, merhametini bizim burada yalnız olmadığımızı gösterdi.” şeklinde konuştu.
Dilara Şahin henüz 24 yaşında Hollanda'da yaşayan bir Türk genci. Kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Hastane yönetimi ise hayatının baharında yaşam fişini çekmeye hazırlanıyor.
Acılı anne, "O canı biz alamayız bunu tüm Müslümanlar duysun o fişi çekmenin nasıl acı olduğunu nasıl günah olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır Hollanda'da ikamet eden Şahin ailesinin son bir ayda hayatı zehir oldu. 24 yaşındaki kızları ölüm kalım savaşı veriyor. Aile bir anlamda da Hollanda'daki sağlık hizmetlerine de isyan ediyor. Çocuklarının yaşam fişinin de çekilmesini istemiyor. Hastane yönetimi aile ile yapmış olduğu görüşmede önümüzdeki Salı günü yerel saate göre 16'de Türkiye saatine göre 18'de Dilara Şahin'in yaşam fişi çekileceğini söyledi.
Hastane Şahin ailesine kızları Dilara'nın ölüm kararının yazılı olduğu bir kağıt verdi.
Baba Oğuz Şahin ise "Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde yatıyor. Hollanda makamları yani bu hastane heyeti karar aldı. Dediklerine göre salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna dediler." şeklinde konuştu.
Oysa Dilara daha bir kaç gün önce iyileşme umuduyla o hastane kapısından içeriye babası ile yürüyerek girmişti. Acılı aile şimdi hastanenin önünde kızları ile ilgili gelecek iyi haberi bekliyor. Tek umutları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
Aile Salı günü yaşam fişi çekilecek olan Dilara'nın Türkiye'de tedavi görmesini istiyor.
Baba Şahin, "Büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'dan bu çocuğumun buradan alınıp Türkiye'ye naklini rica ediyorum. "Bir umudumuz o kaldı. O ne derse ben ona razıyım. O desin ki evladım olmuyor buraya kadar. Buraya kadar yapılacak bir şey yok desin vallahi ona da razıyım. Dinime imanıma razıyım. Yeter ki reisimiz duysun. Vallahi diyorum bak reisimiz duysun oğlum evladım reisimiz bizim abimiz babamız ya öyle severim ben onu. Desin ki evladım yok bundan başka çare yok desin vallahi salı günü tamam diyeceğim. Gitsin oraya tedavisini orada görsün vefat ederse orada etsin yolda etsin biz ona razıyız." dedi.
"ERDOĞAN SESİMİZİ DUYDU"
Hollanda'da yaşam fişini çekeceklerdi Türkiye devreye girdi. Baba Oğuz Şahin, "Allah razı olsun çok mutluyum çok gururluyum. Mutluluğumun sebebi liderimiz sesimizi duydu. Her şeyiyle seferber oldular. Devletimiz şefkatini, merhametini bizim burada yalnız olmadığımızı gösterdi." şeklinde konuştu.
İşte acılı babanın yürekleri yakan sözleri;
Tek duam şuydu Salı günü o acı saati bize yaşatmasın Allah diye kaç gündür dua ediyorum. Allah'a şükürler olsun son iki gün kala duam kabul oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan sesimizi duydu. Avrupa'da bizim yalnız olmadığımız hissettirdi. Şefkatli ellerini devletimizin büyüklüğünü bize gösterdi. Kol kanat gerdi. O yönden de çok mutluyum. Heyecandan sevinçten ne diyeceğimi bilemiyorum.
İnanılmaz mutlu oldum dondum diyecek bir şey bulamıyorum. Sadece devlet büyüklerimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmekten Allah razı olsun demekten başka bir şey bulamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum.
Şu an heyecandan naklinin Türkiye'ye problemsiz inmesi için heyecanla bekliyoruz. İki gün sonra biz ömür boyu çekeceğimiz bir cehennem azabı vardı. Kendi elimizle düğün tarihi bekler gibi saat 4'ü bekleyecektik. Gözümüzün önünde yaşam fişini çekeceklerdi. Bu benim aileme buradaki yaşayan Türklere bir travma olacaktı. Ölene kadar beynimizin içinde duracaktı. Allah'a şükür o dertten kurtulduk. Dün dediğim gibi vefat edecekse tedavi sürecinde ölse bile Allah uzun versin de şuramız rahat olacak. İnşallah Allah uzun ömür verir. Türk doktorların da elinden geleni yapacağına inanıyorum. Allah'ın izniyle ayağa kalkacak bir mucize olacak. Kendi de görecek.
"BENİ UYUTMAYIN" DEDİ
Doktor kendisinden izin istediğinde seni uyutalım dediğinde annesine dedi ki anne beni uyutmayın dedi. Ben biliyorum ki ben uyursam uyanamayacağım. Ne olur beni uyutmayın dedi. Ama makine takılacağı için annesi kızım mecburuz dedi teşvik etti. Uyuyuş o uyuyuş. Uyumadan önce kendi kendine sabır Allah'ım şifa Allah'ım diyerek uyudu.
Allah ömürlerine ömür versin. Gerekiyorsa benim ömrümden alıp onlara versin.
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