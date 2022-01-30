Dilara Şahin’in Hollanda’da yaşam fişini çekeceklerdi! A Haber yayını ses getirdi Türkiye devreye girdi! Acılı baba: Erdoğan sesimizi duydu

Dilara Şahin henüz 24 yaşında Hollanda'da yaşayan bir Türk genci. Kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Hastane yönetimi ise hayatının baharında yaşam fişini çekmeye hazırlanıyor.

Acılı anne, "O canı biz alamayız bunu tüm Müslümanlar duysun o fişi çekmenin nasıl acı olduğunu nasıl günah olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Hollanda'da ikamet eden Şahin ailesinin son bir ayda hayatı zehir oldu. 24 yaşındaki kızları ölüm kalım savaşı veriyor. Aile bir anlamda da Hollanda'daki sağlık hizmetlerine de isyan ediyor. Çocuklarının yaşam fişinin de çekilmesini istemiyor. Hastane yönetimi aile ile yapmış olduğu görüşmede önümüzdeki Salı günü yerel saate göre 16'de Türkiye saatine göre 18'de Dilara Şahin'in yaşam fişi çekileceğini söyledi.

Hastane Şahin ailesine kızları Dilara'nın ölüm kararının yazılı olduğu bir kağıt verdi.

Baba Oğuz Şahin ise "Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde yatıyor. Hollanda makamları yani bu hastane heyeti karar aldı. Dediklerine göre salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna dediler." şeklinde konuştu.



Oysa Dilara daha bir kaç gün önce iyileşme umuduyla o hastane kapısından içeriye babası ile yürüyerek girmişti. Acılı aile şimdi hastanenin önünde kızları ile ilgili gelecek iyi haberi bekliyor. Tek umutları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

Aile Salı günü yaşam fişi çekilecek olan Dilara'nın Türkiye'de tedavi görmesini istiyor.

Baba Şahin, "Büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'dan bu çocuğumun buradan alınıp Türkiye'ye naklini rica ediyorum. "Bir umudumuz o kaldı. O ne derse ben ona razıyım. O desin ki evladım olmuyor buraya kadar. Buraya kadar yapılacak bir şey yok desin vallahi ona da razıyım. Dinime imanıma razıyım. Yeter ki reisimiz duysun. Vallahi diyorum bak reisimiz duysun oğlum evladım reisimiz bizim abimiz babamız ya öyle severim ben onu. Desin ki evladım yok bundan başka çare yok desin vallahi salı günü tamam diyeceğim. Gitsin oraya tedavisini orada görsün vefat ederse orada etsin yolda etsin biz ona razıyız." dedi.

"ERDOĞAN SESİMİZİ DUYDU"

Hollanda'da yaşam fişini çekeceklerdi Türkiye devreye girdi. Baba Oğuz Şahin, "Allah razı olsun çok mutluyum çok gururluyum. Mutluluğumun sebebi liderimiz sesimizi duydu. Her şeyiyle seferber oldular. Devletimiz şefkatini, merhametini bizim burada yalnız olmadığımızı gösterdi." şeklinde konuştu.